Abierta convocatoria para artistas mayores con el Programa de Estímulos

La beca de Circulación en Danza Mayor del Programa Distrital de Estímulos (PDE 2020) tiene el propósito de estimular y reconocer el trabajo de las agrupaciones de danza de diversos géneros, estilos y tendencias, integradas por personas mayores de 50 años.



Desde la Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, se promueve el bienestar y el libre desarrollo del adulto mayor a través de la vivencia corporal y social de la danza. Te invitamos a conocer esta beca y a participar antes del 24 de septiembre, inscríbete en este enlace.

Información básica

Línea estratégica: Circulación

Área: Danza

Categorías:

– A: agrupaciones de corta trayectoria – B: agrupaciones de mediana y larga trayectoria

Número de estímulos: 7

Total de recursos: $ 35.900.000

Descripción general de los recursos a otorgar: el valor de los recursos está sujeto a las retenciones de ley.

Contexto de la convocatoria

Debes tener en cuenta los siguientes paámetros de convocatoria.

Un director, coreógrafo o bailarín podrá participar como miembro sólo en una (1) propuesta a esta convocatoria.

El director de la agrupación puede ser menor de 50 años siempre y cuando no sea intérprete en la propuesta presentada.

La propuesta debe tener una duración mínima de quince (15) minutos y máxima de veinte (20).

Las agrupaciones o personas jurídicas participantes deben contar con una trayectoria dancística de acuerdo con la categoría en la que se inscribe a la fecha de cierre de esta convocatoria

Un participante podrá aplicar solamente a una (1) de las categorías.

Estímulos no pecuniarios: adicionalmente, se otorgarán dos (2) estímulos de formación no pecuniarios para dos grupos concursantes de cualquiera de las dos categorías (no ganadores), los cuales tendrán un proceso de asesoría y cualificación en elementos característicos de la puesta en escena para el fortalecimiento de la propuesta presentada, acompañados por la Gerencia de Danza. Estos estímulos no pecuniarios no inhabilitan al concursante para su participación en el presente concurso 2021.