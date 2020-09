OMS advierte que «esta no será la última pandemia» e insta al mundo a prepararse mejor para la próxima

–El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, instó este lunes a los países a invertir en salud pública, ya que el mundo debería de estar mejor preparado para la próxima pandemia.

«Esta no será la última pandemia», alertó el jefe de la OMS, citado por Reuters. «La historia nos enseña que los brotes y las pandemias son una realidad. Pero cuando llegue la próxima pandemia, el mundo debe estar preparado, más preparado que esta vez».

Mientras tanto, la pandemia de coronavirus ya ha infectado a más de 27 millones de personas a nivel mundial, según los últimos datos de la Universidad Johns Hopkins (EE.UU.). A día de hoy, el número total de contagios se sitúa en 27.152.445. Asimismo, 889.542 personas han perdido la vida a escala global, mientras que 18.157.076 se recuperaron desde el inicio del brote.

La misma advertencia hizo Michael Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, en una rueda de prensa de rutina de la organización.

«Como lo hemos visto en otros países … esto no termina en un lugar hasta que termina en todas partes», dijo Ryan en referncia a la pandemia del Covid-19. Y añadió: «no hay cabida para la complacencia mientras China sigue teniendo casos importados de otros países».

«Mientras regresa la vida normal en muchos países, y especialmente en China, siempre existe el riesgo de que la enfermedad pueda surgir otra vez», dijo.

Bruce Aylward, importante asesor del director general de la OMS y jefe de la misión de expertos internacionales de Covid-19 en China, dijo que China está cruzando un «hito» debido a que no ha reportado contagios locales de Covid-19, aunque 20 días sin transmisión local no significa que no tenga el virus.

«Pero esto ofrece una oportunidad para reflexionar un poco sobre lo que vimos cuando estuvimos en China», dijo Aylward.

El actual éxito de China, dijo Aylward, puede atribuirse a tres aspectos: la inversión a nivel estatal en infraestructura de salud pública, el sentido de responsabilidad individual en el pueblo chino y el increíble esfuerzo realizado para desarrollar capacidad y preparación adicionales incluso cuando los contagios estaban disminuyendo.

«Creo que todas estas cosas son parte de la razón por la cual hoy vemos estos muy bajos niveles de transmisión que ojalá que se puedan mantener», añadió. (Con información de RT y Agencia Xinhua).