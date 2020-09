Pacientes con enfermedades crónicas y de Alto Costo han presentado mayores dificultades de acceso a la salud durante la pandemia

La Fundación Retorno Vital realizó un informe sobre las situaciones de riesgo para los pacientes crónicos y de Alto Costo durante la implementación de la resolución de Presupuestos Máximos-Techos, y en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19.

De acuerdo con Jorge García, director de la Fundación Retorno Vital, la implementación de la resolución de Techos ha generado un impacto relevante y necesario de visibilizar en esta crítica coyuntura. Esto se debe a que el aumento de la carga de la enfermedad y la desatención en salud generará sobrecostos en la atención de los pacientes crónicos y de alto costo en el mediano plazo, por la complicación de diagnósticos y el mal manejo de la enfermedad.

“Esto está evidenciando una disminución del gasto en salud de las EPS en cuanto a que las negaciones, procesos tardíos y barreras de acceso para la atención han propiciado una disminución de la demanda efectiva de servicios de salud en el país. Las complicaciones de esto en el mediano plazo se manifestarán en la mayor demanda de servicios de salud, especialmente hospitalarios, de los pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo que se han visto afectados por la interrupción de sus tratamientos”, reiteró el Dr. García.

Según García, las situaciones más preocupantes son: la interrupción de tratamientos por barreras administrativas; los mecanismos para desincentivar la prescripción de terapias No PBS limitando la autonomía médica; el cobro de cuotas moderadoras y copagos en controles médicos y dispensación de tecnologías, insumos y dispositivos médicos; las demoras en la inclusión de nuevos diagnósticos de enfermedades huérfanas en el SIVIGILA para evitar el proceso de recobro en el primer mes de tratamientos; las demoras en los procesos de autorización de servicios y tecnologías No PBS; la consolidación de comités técnicos no permitidos por la ley, y la negación persistente de prescripciones MIPRES por parte de las EPS.

“La inestabilidad de las redes de prestación, la no transparencia en el uso de los recursos de la UPC y de los giros anticipados del presupuesto de Techos son situaciones que deben ser analizadas con detenimiento para tomar medidas efectivas para la garantía del derecho integral a la salud”, reiteró.

Durante este tiempo, en la plataforma de la fundación (SUAP – Somos un Apoyo al Paciente), fueron reportadas 804 solicitudes de apoyo a pacientes en 30 departamentos y con más de 100 diagnósticos diferentes. Los pacientes oncológicos, con enfermedades Hemato-oncológicos y Autoinmunes han sido los más afectados durante este periodo.

El flujo de casos indica un incremento desde febrero alcanzando un pico en abril. Esto está relacionado a dos situaciones que profundizaron las dificultades de acceso en salud: la primera es la declaración de la emergencia sanitaria y la necesidad de una rápida ejecución de mecanismos virtuales como la telemedicina y tele consulta; y la segunda ha sido la implementación de la resolución de Presupuestos Máximos- Techos.

Las principales barreras de acceso reportadas por los pacientes durante este período fueron:

Demoras en la entrega de medicamentos

De los 338 casos presentados por demora en la entrega de medicamentos, el 38% se presentó explícitamente por demora en la entrega domiciliaria de medicamentos por parte de la farmacia. Situación que evidencia la gran complejidad que han tenido EPS y Gestores Farmacéuticos en la dispensación de medicamentos a domicilio durante las cuarentenas y que se ve reflejado en la interrupción o demora en los tratamientos de los pacientes.

De los 256 casos por demora en la entrega de medicamentos No PBS, el 17,57% fueron causados por la emergencia sanitaria. El 72,27% fueron por demora en los pagos anticipos en el modelo de contratación entre la EPS y la farmacia, pese a que los giros de presupuestos máximo- (Techos) se realizaron anticipadamente. El 9,77% se presentó por no asignación de gestores farmacéuticos para la entrega y redes de contratación inestables entre las EPS y las farmacias.

Demoras en las autorizaciones

De los 223 casos presentados por demora en las autorizaciones, el 42% se presentó por procesos tardíos de radicación y autorización de formulaciones por medio de plataformas digitales y correo electrónico.

Los procesos de autorización para servicios de transporte de pacientes en Diálisis o Quimioterapia de aplicación en IPS especializada se dificultaron durante la emergencia sanitaria, debido a que las EPS no contaban con la contratación necesaria para prestar estos servicios a los pacientes de áreas rurales de difícil acceso. El 63% de los casos de demora con la autorización de servicios ocurrió por estos motivos.

De los 112 casos por demora en las autorizaciones No PBS, el 28,75% fueron procesos tardíos de radicación y autorización de formulaciones por medio de plataformas digitales y correo electrónico. El 32,14% fueron negaciones de MIPRES en la EPS, y el 39,29% de los casos fueron porque la EPS no emitió respuesta alguna a las radicaciones de formulaciones para autorizaciones pendientes.

Falta de agenda disponible

De los 114 casos reportados por agenda, el 41% se presentó por cancelación de citas y cierre de IPS de atención primaria y especializada por la pandemia. Esto se evidenció con mayor frecuencia en los meses de abril y mayo.

Dentro de estos casos también se evidenció que el 28% de los pacientes requerían citas de control para reformulación de medicamentos NO PBS.