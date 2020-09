Cayó banda de narcotráfico liderada por oficial de Migración Colombia

Según las investigaciones adelantadas, la red, de la cual hacía parte un Oficial de Migración, se dedicaba a facilitar la salida de personas cargadas con droga del país, así como a informar los movimientos migratorios de altos funcionarios del Gobierno Nacional y de los Estados Unidos.

Luego de más de dos años de investigación y en un trabajo articulado entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía Antinarcóticos, la DEA y Migración Colombia, se logró la desarticulación de una red dedicada al tráfico de estupefacientes entre Colombia y los Estados Unidos.

Según las investigaciones adelantadas, en esta red estaría involucrado un Oficial de Migración adscrito al Aeropuerto Internacional El Dorado, quien sería el encargado de facilitar los movimientos migratorios de las personas.

El Oficial fue detenido el día de ayer en la sede principal de Migración Colombia en la ciudad de Bogotá, en un operativo conjunto adelantado por miembros del Grupo de Investigación de esta entidad, así como Oficiales de la Policía Nacional.

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, quien deberá notificar al Gobierno de los Estados Unidos sobre su aprehensión, luego de que una corte de este país los solicitará en extradición.

Para el Director General de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios, esta detención, aunque dolorosa por lo que representa para el buen nombre de la entidad, hace parte del compromiso que tiene la institución con el país y su gente.

_»Ser servidor público es un honor y así lo entendemos en Migración Colombia. Actos aislados como éste, no representan lo que son los Oficiales de Migración y por el contrario le hacen un daño enorme a la institución y al país. En Migración Colombia le hemos dicho NO a la corrupción y no vamos a tolerar ningún acto de éste tipo por pequeño que sea. En mi nombre y en el de los más de mil cuatrocientos funcionarios que hacen parte de Migración Colombia, quiero pedirle disculpas a la ciudadanía y decirles que si se deben presentar más detenciones para poder tener una entidad transparente, pueden tener la certeza que no me temblará la mano para hacerlo. En Migración jugamos limpio y le decimos NO a la corrupción»_, afirmó Espinosa Palacios.