Trump afirma que le restó importancia a la pandemia del Covid-19 para no crear pánico

–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este miércoles las declaraciones que formuló en una entrevista a comienzos de la emergencia restandole importancia a la amenaza del coronavirus frente al público estadounidense, diciendo que lo hizo para no generar pánico.

«Siempre quise restarle importancia, todavía me gusta hacerlo porque no quiero crear pánico», expresó Trump a Bob Woodward, autor y editor asociado del Washington Post, en una entrevista el 19 de marzo, según revelaciones hechas en el nuevo libro de Woodward llamado «Rabia».

Al enfrentar críticas después de las revelaciones reportadas en el libro, que se publicará este mes, Trump insistió en que tenía razón al mantener en privado sus preocupaciones sobre la pandemia.

«No queremos infundir pánico, enojarnos y empezar a gritar que tenemos un gran problema, asustando a todo el mundo», dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca, «teníamos que mostrar calma».

«El hecho es que doy ánimos a este país, amo a nuestro país», dijo Trump. «Y no quiero que la gente se asuste, no quiero crear pánico, como usted dice. Ciertamente, no voy a conducir este país o el mundo en un frenesí».

Trump dijo que restó importancia a la amenaza del virus también porque no «quería que los precios suban a un nivel casi inasequible».

El mandatario desestimó los informes de sus propios comentarios como «otra maniobra política exitosa».

Según las revelaciones, Trump le dijo a Woodward en una entrevista el 7 de febrero, cuando Estados Unidos reportó sólo algunos casos de COVID-19, que el virus era más peligroso que la gripe.

«Esto es algo mortal», dijo Trump.

El presidente dijo que el virus era aéreo y más mortífero «que incluso sus extenuantes gripes».

«Pasa por el aire, Bob, (…) sólo respiras el aire y así es como se contagia», describió el mandatario.

Pero en público durante el mismo período, Trump dijo que había en ese momento muchas más muertes por gripe en Estados Unidos, alegando que el virus desaparecería «como un milagro».

El 26 de febrero, dijo que los casos de COVID-19 en el país caerían a «cerca de cero». El 29 de febrero, dijo a los estadounidenses que todo estaba bajo control.

Aprovechando las revelaciones del libro, el candidato presidencial demócrata Joe Biden criticó a Trump en su gira hacia el estado fluctuante clave de Michigan el miércoles, argumentando que el presidente «mintió a sabiendas y voluntariamente sobre la amenaza que representaba el virus durante meses».

«Sabía y lo hizo a propósito», dijo el ex vicepresidente, «o peor, porque le mintió al pueblo estadounidense».

«Ha fallado en términos económicos y a nuestro país», dijo Biden.

Según los informes, el libro de Woodward también reveló que el asesor de seguridad nacional Robert O’Brien advirtió a Trump el 28 de enero que el coronavirus «será la mayor amenaza para la seguridad nacional que enfrente durante su presidencia». Trump le dijo a Woodward en mayo que no recordaba que le dijeran eso.

Estados Unidos ocupa el primer lugar del mundo con más de 6,35 millones de infecciones y más de 190.700 muertes, según la Universidad Johns Hopkins.

El libro «Rabia» se basa en 18 entrevistas que Trump le dio a Woodward entre diciembre y julio, así como conversaciones a fondo con funcionarios y otras fuentes, según un informe del Washington Post. El periódico y CNN recibieron copias anticipadas del libro y publicaron detalles el miércoles.

Woodward ganó el Premio Pulitzer dos veces.