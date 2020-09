Alcaldesa Claudia López exige a la Policía pedir perdón y a Duque ordenar que no use armas de fuego contra protesta social

–Reafirmando su condena y rechazo a los actos violentos registrados la víspera, con saldo en Bogotá de 6 muertos y 37 heridos con balas, de los cuales 3 se encuentran en estado crítico, la alcaldesa mayor de la capital, Claudia López, le pidió al presidente Iván Duque ordenar a la Policía que no utilice armas para contener la protesta social y exigió a la Policía pedir perdón y el compromiso de no repetición.

«Esto debe parar. El Presidente debe ordenar a la Policía que no use armas de fuego en las protestas sociales. La Policía debe ser un organismo que protege a la población civil, no un organismo de guerra que usa sus armas no para proteger», indicó la mandataria.

«Le ruego a la Policía que reconozca con humildad lo ocurrido, que pidan perdón a la ciudadanía y a las víctimas, les exijo que no usen armas de fuego en las protestas sociales en la ciudad de Bogotá», complementó.

También le pidió al Gobierno y al Congreso que le den trámite urgente y preferente a la reforma de la Policía. «Aquí está acumulada la frustración del uso de la fuerza inadecuada, de personas jóvenes y trans que son sistemáticamente las más afectadas por la Policía», advirtió Claudia López.

En una rueda de prensa, desde el Hospital de Suba, donde visitó a los heridos en los actos violentos, la mandataria Distrital, aseguró que habría que establecer si la Policía era un organismo civil o un organismo militar, al reiterar que en las protestas se usaron de manera indiscriminada armas de fuego.

Advirtió que ni en el Comando Unificado instalado en Bogotá, ni en el comando unificado nacional se dio orden de usar armas contra las manifestaciones de ayer.

«Nadie dio orden de usar armas de fuego, mucho menos de manera indiscriminada. Pero tenemos evidencias de varios lugares donde así ocurrió. Estamos reconstruyendo hechos con víctimas y familiares», declaró.

Además reseñó que tras el trágico hecho del joven Dilan Cruz, por petición suya no se habían utilizado armas No letales, pero este miércoles volvieron a usarse, en referencia al ataque de fue víctima con este tipo de artefactos el abogado Javier Ordoñez y que al parecer le causaron la muerte.

Aseguró que en esta oportunidad no solo se desconoció la orden sino que se utilizaron armas de fuego a quemarropa contra los manifestantes.

“Tenemos evidencia sólida del uso indiscriminado de armas de fuego por parte de la Policía. Empezamos por un caso de abuso policial y hoy no tenemos abuso, tenemos un ataque directo a varios ciudadanos”, afirmó.

Insistió que frente a estos hechos la policía debe pedir perdón. “Es más importante el perdón que traer más policías a Bogotá. Aunque tenemos un déficit en la fuerza pública esto no se soluciona con más policías, este es un problema de confianza y legitimidad en la autoridad», puntualizó en alusión al aumento del pie de fuerza anunciado por el ministro de Defensa. “El tema no es de cantidad, sino de calidad”, precisó.

La alcaldesa aseguró además que con los trágicos hechos sucedidos ayer la confianza de la ciudadana en su policía no quedó quebrantada, sino rota y que para recobrarla es necesario el perdón, el reconocimiento de los hechos, una investigación imparcial, una reforma estructurar a la institución y la no repetición de estas acciones.

«La confianza en los organismos de autoridad está rota y para ello necesitamos humildad y perdón. Esto no puede volver a ocurrir en Bogotá ni en ninguna otra ciudad de Colombia», afirmó.

Aseguró que estructuralmente necesitamos que se reforme el entrenamiento, capacitación, investigación y protocolos al interior de la Policía, y de los cuerpos de seguridad de Bogotá.

Al efecto hizo un llamado a la justicia para que esclarezca los hechos y condene a los responsables.

La alcaldesa entregó en principio el balance trágico de la jornada de violencia: