Nuevas protestas y enfrentamientos se desatan en Bogotá

AL filo de la noche bogota la capital de la República es de nuevo el escenario de nuevas protestas y enfrentamientos entre manifestantes y la policía nacional. A esta hora se reportan enfrentamientos en Suba, 20 de Julio, Fontibón y Engativá.

Ya en la tarde se habían registrado marchas en varias ciudades del país, como en Bogotá, Medellín y Barranquilla, presentándose varias refriegas en algunas zonas, por lo que las autoridades de la capital decidieron terminar toda la operación de TranMilenio a las 8:00 pm.

La muerte del abogado Javier Ordoñez ha desatado una ola de violentas protestas contra la brutalidad policial, siendo la capital de la república el epicentro de los más graves, pues ayer jueves 8 personas murieron, más de un centenar resultaron heridas, entre policías y civiles, además de cuantiosos estragos por ataques contra instalaciones policiales y el transporte masivo.

Yo ya no puedo ni asimilar esto. No me cabría en la cabeza nunca si no es porque lo veo con mis ojos. El ministro criminaliza la protesta y amenaza con callar a los ciudadanos que alzan su voz.

Si se puede ser más miserable y pusilánime, me avisan cómo. pic.twitter.com/HoOGtzrp9C

