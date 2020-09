Julieth Ramírez la joven víctima de una bala perdida durante disturbios en Bogotá

Julieth Ramírez, de tan solo 18 años, era estudiante de psicología e inglés, y salió de su casa en Suba Gaitana en la noche del miércoles para encontrarse con una compañera, pero fue alcanzada por una perdida en medio de las violentas protestas desatadas por la muerte del abogado Javier Ordóñez.

Julieth Ramírez tenía planeado pasar la noche con una amiga que vive a dos barrios de su casa, pero en el recorrido desde su hogar fue mortalmente herida.

Harold Ramírez, padre de la víctima, indicó que luego de haberle dado permiso a su hija para pasar la noche donde su amiga, recibió una llamada donde le avisaron que Julieth había sido trasladada a un centro asistencial.

“Me llaman de una forma cortante y me dicen: ‘su hija acaba de recibir un balazo en la cabeza’”, indicó en declaraciones recogidas por Caracol Noticias.

“Me la mataron, me la mataron de un tiro, una bala perdida, pero directo al corazón. No sé, se ensañaron, ahí yo pienso que no fue bala como tal perdida. El hecho fue que se desplomó y llegó acá al hospital sin signos vitales”, lamentó el padre de la víctima.

El reporte entregado por la Alcaldía de Bogotá indica que el disparo lo recibió en el tórax. Julieth cayó desplomada y casi inmediatamente perdió la vida.

El padre de la víctima afirmó que su hija no estaba participando en las protestas.