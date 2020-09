Comisiones Económicas del Congreso aprobaron Presupuesto General de la Nación 2021 por $314 billones

— Las comisiones Económicas del Congreso de la República aprobaron el monto del proyecto de Ley No. 185 /2020 Senado – 296/2020 Cámara, por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2021 por $314 billones, frente a los $271,7 billones de este año.

Con 73 votos a favor y nueve en contra, las comisiones Terceras y Cuartas de Senado y Cámara de Representantes dieron el primer paso para la aprobación de la propuesta del Gobierno.

Votación:

Comisión Cuarta de la Cámara: Por el Sí 24, por el no 0

Comisión Cuarta de Senado: Por el Sí 10, por el no 4

Comisión Tercera de Cámara: Por el Sí 26, por el no 3

Comisión Tercera de Senado: Por el Sí 15, por el no 2

Los ponentes del proyecto de Presupuesto radicaran la ponencia y la misma debe ser aprobada antes del 24 de septiembre en comisiones conjuntas, terceras y cuartas.

El proyecto, sin deuda, asciende a $238,1 billones, de los cuales $53,1 billones corresponden a inversión y $185 billones a funcionamiento. Esto representa un incremento de 13,5% respecto al presupuesto de 2020, lo cual refleja un esfuerzo del Gobierno Nacional para implementar una política de inversión que facilite la reactivación de la economía.

Entre los congresistas había expectativas sobre los activos que podría vender el Gobierno en 2021 (supuesta venta de Ecopetrol, Cenit, otras) y el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla salió a tranquilizarlos diciendo que para el presupuesto de este año se habían dispuesto $7 billones en enajenación de activo y no se hizo nada.

“Teníamos en el 2019, en el contexto del Presupuesto que ustedes aprobaron, una intención de hacer operaciones por ventas de activos cercanas a $7,3 billones. Esas operaciones no se han hecho y probablemente no se harán en lo que resta del año. Existen maneras de utilizar el patrimonio público, sin que estemos planteando privatizar algo», respondió el funcionario a los legisladores.

Respecto al servicio de la deuda, el ministro expresó que se incluyen apropiaciones por $75,9 billones, superior en 41,6% a las de 2020 en consonancia con el perfil de vencimientos, la sustitución de pasivos por títulos de deuda pública y el mayor nivel de endeudamiento en el 2020. De esta suma, $41,3 billones (3,6%) corresponde a amortizaciones y pago de obligaciones (Sentencias, salud y otros), y $34,6 billones a intereses, comisiones y otros conceptos, como aportes al Fondo de Contingencias (3,1%).

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla dijo que, en 2021, tiene una programación de $39,7 billones en créditos externos y una programación de créditos internos estimados en $24 billones.

El monto total del presupuesto para 2021, sin servicio de deuda, se mantendrá en un nivel similar al de la vigencia fiscal actual, cerca del 21% del Producto Interno Bruto.

Las comisiones Económicas previamente habían negado la propuesta del senador, Wilson Arias, (Polo Democrático) de incrementar el monto del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2021 de $314 billones a $401 billones.

La votación fue: 23 votos por el no y uno por el sí.

También las comisiones Terceras y Cuartas de Senado y Cámara negaron la propuesta del senador Gustavo Bolívar de la Lista Decentes, de incrementar en $30 billones el monto del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2021 presentado por el Gobierno por $314 billones.

La votación fue: 23 votos por el no y ninguno por el sí.

Las comisiones económicas de Senado y Cámara tienen plazo hasta el 24 de septiembre para aprobar en primer debate el informe de ponencia que se radique.

Este viernes 11 de septiembre las comisiones económicas tendrán audiencia pública solicitada por el senador Iván Marulanda para debatir presupuesto de la educación.

Los días 14,15 y 16 de septiembre se continúan las reuniones con Ministros para debatir los montos de sus presupuestos.

Hablan los senadores

La senadora, María del Rosario Guerra (Centro Democrático) expresó “Hemos expresado que algunos sectores como agricultura, deporte, ciencia y tecnología deben tener ajustes. Creemos que se debe revisar sus montos. El Centro Democrático apoya el monto de $314 billones. No tenemos otros intereses, sino que salga adelante y se fortalezca la inversión en sectores estratégicos. El interés que tenemos es que haya un presupuesto serio que responda a las necesidades del país”, señaló la congresista.

Por su parte, el senador, Efraín Cepeda (Partido Conservador), explicó “al examinar el marco fiscal y la autorización que el Comité de la Regla Fiscal ha dado para 2021, encontramos ajustado el monto, jugar con un monto superior tiene peligros, porque podría romper esa autorización que dio el comité de regla fiscal y nos expone ante las calificadoras de riesgo internacionales a disminuir nuestra calificación. No podemos romper nuestra calificación. No podemos jugar con las calificadoras y no cumplir con los compromisos”, precisó.

La senadora por el partido Decentes, Aida Avella, indicó “ya sabemos que la máquina del Banco de la República empezó a funcionar. Nadie nos ha explicado que es lo que va a vender. Eso lo debe decir el Ministro hoy. Es un acto de responsabilidad. No sabemos qué es lo que quiere vender. No podemos darnos el lujo de regalar los impuestos y hacer parafiscales para las empresas. Nos interesa que la gente y economía estén bien. Ese no es cualquier problema”, aseveró.

El senador, John Milton Rodríguez, (Partido Colombia Justa Libres) se expresó preocupado “porque hemos solicitado que explique con claridad el incremento recaudo del IVA, hemos pedido que nos expliquen sobre los $12 billones de enajenación y $26 billones de otros recursos de capital. Es un tema independiente de ideología. No es consciente de votar el monto sin saber las fuentes de dicho monto”, aseguró.

Entre tanto, el senador del Polo democrático, Wilson Arias señaló “crece la audiencia y mi propuesta tiene adeptos. Que nos digan qué activos se van a enajenar el monto es la síntesis. Como será la privatización de activos, como se aumenta el IVA, como se presupuestan $26 billones en otros recursos de capital”.

El senador, Richard Aguilar (Partido Cambio Radical), indicó “tenemos que acoger lo que tenemos a la mano. Si logramos vender activos improductivos como las centrales de abastos eso nos va a dar más de $2 billones. Para el año 2019 tuvimos un congelamiento del presupuesto en $10 billones y este año el congelamiento es de $8.5 billones. Hay que mirar como amortizamos la deuda. No podemos jugar con amortización. La próxima semana debemos establecer cómo redistribuir y aumentar la inversión social: Deporte, agricultura, cultura, infraestructura y saneamiento básico”, señaló el congresista.

La senadora, Emma Claudia Castellanos (Partido Cambio Radical), expresó “el presupuesto de 2021 no debe crecer a costo de incrementar ingresos tributarios como el IVA, que crece del 3.3% de participación del PIB al 4.2% en el 2021, ni de la venta de activos, el 4 x mil sigue creciendo y se ha perpetuado, seguimos esperando su desmonte, tampoco puede crecer con más deuda”, precisó la Senadora. (Información Prensa Senado).