Tour de Francia: Sensacional triunfo del colombiano Daniel Martínez; Egan pierde más tiempo

–Este viernes todos los honores fueron para el colombiano Daniel Martínez en el Tour de Francia. Clavo el tricolor nacional en la etapa 13 entre Chatel Guyon y Puy Mary, sobre 191,5 kilómetros, tras superar en sensacional spring Lennard Kämna. Es el primer triunfo colombiano en el evento francés.

“ Dani coronó un día de increíble trabajo en equipo y mostró un inmenso valor para enfrentarse a los dos pilotos de Bora en la última subida”, destacó su equipo el Education First.

Así fue el triunfo de Daniel Martinez

? An aerial view of ?? @danifmartinez96's winning sprint at the Puy Mary!

? Vue aérienne du sprint victorieux de ?? @danifmartinez96 au Puy Mary !#TDF2020 pic.twitter.com/1YnqVGROVP

— Tour de France™ (@LeTour) September 11, 2020