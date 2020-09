Tour de Francia: El danés Kragh Andersen ganó etapa 14; colombianos mantienen posiciones

–Los colombianos mantuvieron sus posiciones en el top 10 del Tour de Francia, cumplida este sábado la etapa 14 que ganó el danés Soren Kragh Andersen, para anotar su primera victoria en esta competencia. Y sigue de líder Primoz Roglic.

Kragh Andersen se impuso en solitario tras atacar a 3 kilómetros de meta en la ondulada travesía por las calles de Lyon. Simone Consoni del Cofidis y Peter Sagan, del Bora entraron en segundo y tercer lugar.

Sergio Higuita fue el mejor colombiano en la fracción al pasar la meta en el puesto 23, a 15 segundos del ganador. Enseguida, de 24 y con el mismo tiempo lo hizo Egan Bernal., mientras Miguel Angel López entró de 30.

La general no sufrió cambios respecto de los favoritos. Primoz Roglic, se mantuvo a la punta de la competencia, seguido a 44 segundos de su compatriota Tadej Pogacar, y del colombiano Egan Bernal, a 59 segundos.

Rigoberto Urán es cuarto a 1 minuto 10; Nairo Quintana, es quinto, a 01.12 y Miguel Angel López, es sexto, también a 01.12.

Los demás colombianos se ubican así en la clasificación general:

16 Sergio Higuita, a 26′ 12»

20 Esteban Cháves a 36′ 09»

40 Daniel Martínez a 01h 16′ 54»

54 Harold Tejada a 01h 30′ 07»

68 Winner Anacona a 01h 57′ 11»

112 Dayer Quintana a 02h 58′ 05′

«No tengo palabras, soñé con eso pero todavía es difícil hacerlo. ¡Es una locura! Sabía que tenía buenas piernas hoy. Por supuesto que no sabes cómo otros sienten, pero si yo he sufrido, ellos también lo harán», declaró el ganador de la etapa Kragh Andersen.

Así se vivió el último kilómetro en Lyon y la victoria de Kragh Andersen.

? Relive the final kilometre in Lyon and ?? Søren Kragh Andersen's brilliant win after a late attack!

? Retrouvez le dernier kilomètre à Lyon avec la victoire en solitaire de ?? Søren Kragh Andersen après une attaque à 3km de l'arrivée#TDF2020 pic.twitter.com/dLX8wgP90k

— Tour de France™ (@LeTour) September 12, 2020