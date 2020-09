Tour de Francia: Rigoberto Urán se metió al podio; Egan y Nairo perdieron toda posibilidad; Higuita se retiró

–Una etapa muy dura fue la 15 cumplida este domingo en el Tour de Francia con meta en el Grand Colombier, la cual para Colombia tuvo un sabor agridulce. La gloria para Rigoberto Urán que se metió al podio, ahora es tercero en la general y para Miguel Angel López, que estuvo en la pelea de la fracción y entró cuarto, posicionándose también en la cuarta posición de la tabla.

Y el infierno para Egan Bernal y Nairo Quintana, que sufrieron y perdieron más tiempo, quedando con ninguna posibilidad de optar por el título. Además, para Sergio Higuita, que tuvo que retirarse de la competencia tras sufrir dos caidas.

La fracción de montaña fue ganada por Tadei Pogacar, quien en sensacional esprint le arrebató el triunfo al líder de la carrera Primoz Roglic. Tercero fue Richie Porte; cuarto Miguel Angel Lopez y noveno, Rigoberto Urán.

Egan cruzó la meta a 7 minutos 20 segundos del ganador; Nairo Quintana, a 3’50».

Así quedan los colombianos en la clasificación general:

3. Rigoberto Urán + 01′ 34»

4. Miguel Ángel Lopez + 01′ 45»

9. Nairo Quintana + 05′ 08»

13. Egan Bernal + 08′ 25»

21. Esteban Chaves + 36′ 09»

40. Daniel Martínez + 1h 16′ 54»

54. Harold Tejada + 1h 30′ 07»

68. Winner Anacona + 1h 57′ 11»

El director del equipo Education First declaró: «Estamos desconsolados de que Sergio haya tenido que dejar su primer Tour de Francia después de los accidentes de hoy, pero lo más importante es que está bien.



De acuerdo con el parte médico, la segunda caida le afectó una mano, con rotura de un dedo, y pese a ello quiso continuar en la carrera, pero no podía agarrar los frenos correctamente. No sufrió, afortunadamente, lesión en la cabeza.

