Acto de perdón y reconciliación en Bogotá; se rindió homenaje a las víctimas del vandalismo en protesta social

–En un acto ecuménico celebrado en la Plaza de Bolívar, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López pidió perdón por los hechos trágicos que se registraron en desarrollo de la protesta social por la muerte del abogado Javier Ordoñez y rindió homenaje a las víctimas.

«Hoy estamos aquí para pedir perdón y reconocer la gravedad de los hechos… Es función de las autoridades estatales evitar que estos hechos ocurran», declaró la mandataria.

«A la familia de Jaider, la familia de Julieth, la familia de Freddy, la familia de Germán, la familia de Cristian, la familia de Angie Paola, la familia de Andres Felipe, la familia de Julián Mauricio y a las familias de todos los que resultaron heridos de bala, les pedimos perdón”, precisó.

Al acto asistieron familiares de las víctimas, el alto comisionado de paz Miguel Ceballos y la consejera presidencial para los derechos humanos, Patricia Gutiérrez, en representación del gobierno nacional, lo mismo que Monseñor Jaime Alberto Mancera, del Pastor Emiro Roa y del presidente de la Comisión de la Verdad, padre Francisco de Roux.

Había sido invitado el presidente Iván Duque, pero no asistió y durante la ceremonia se vio la silla vacía con el nombre del mandatario.

«Reconocer la gravedad de lo ocurrido y honrar la memoria de las víctimas, es el primer paso indispensable para construir un proceso de verdad y justicia que posibilite uno de reconciliación», afirmó

Claudia López proclamó que esta es una semana de luto para Bogotá y reiteró que lo ocurrido en la ciudad «es lo más grave desde la toma del Palacio de Justicia».

Y agregó: 10 ciudadanos han sido asesinados y por lo menos 75 ciudadanos fueron heridos por arma de fuego en Bogotá, injustificadamente.

«No hay palabras fáciles para este día. Lo que ocurrió no tendría por qué haber ocurrido, pero ocurrió», advirtió la alcaldesa, quien expresó sinceras condolencias a los familiares de las víctimas de los hechos ocurridos este 9 y 10 de septiembre.

«Estamos aquí para reiterarle a cada madre, padre, hija, hijo, hermano, hermana, familiar y amigo que Bogotá los acompañará en todo momento para que se garantice verdad, justicia y responsabilidad institucional en todos los casos», complementó.

Aseguró que «pedir perdón es el primer paso para la reconciliación de Bogotá. El primer paso para la reconciliación es el reconocimiento de la gravedad y pedir perdón».

Añadió que en esta jornada, «reconocemos la gravedad de lo ocurrido y admitimos que esto no debía suceder; honrar la memoria de las víctimas y el dolor de sus familias, es el primer paso indispensable para construir un proceso de verdad y justicia que posibilite uno de reconciliación».

«Nos aseguraremos de que todas las víctimas de estos lamentables hechos se recuperen de sus heridas. No están solas, nos comprometemos a brindarles asistencia psicosocial y judicial para que sus familiares no sean olvidados y los hechos no queden en la impunidad», complementó.

"Hoy estamos aquí para pedir perdón y reconocer la gravedad de los hechos… Es función de las autoridades estatales evitar que estos hechos ocurran": @ClaudiaLopez #BogotáSeReconcilia #VerdadJusticiaYReformaYA pic.twitter.com/l94TbTY9Vo — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) September 13, 2020

Al rememorar los hechos trágicos en el marco de la protesta social, la alcaldesa insistió en que «la confianza ciudadana de que el monopolio de la fuerza en manos del Estado sólo se usará para proteger a ciudadanos, no para agredirlos, se quebrantó por parte de algunos miembros de la Policía».

“Estamos aquí para reiterar a cada familiar (de heridos y asesinados) que la Alcaldía de Bogotá los acompañará para que haya verdad sobre lo ocurrido y justicia sobre las responsabilidades”, puntualizó.

#BogotáSeReconcilia| Estas fueron las palabras del hermano de una de las víctimas de los hechos violentos de esta semana.

A las víctimas, hoy les debemos pedir perdón, desde las instituciones, porque sabemos que no hay nada que justifique lo que estamos atravesando. pic.twitter.com/JiS25TuTRP — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) September 13, 2020