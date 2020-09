DERECHOS HUMANOS Y SEMANA DE TERROR

Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (308)

QUE SON LOS DERECHOS HUMANOS

Los derechos humanos son aquellos que le correspon¬den al ser humano por el sólo hecho de existir y cuyo reconocimiento y rea-lización son el fundamento de la libertad, la justicia y la paz en el mundo.

Si la paz comienza en al corazón y con la magia de una sonrisa y se extiende a las familias y a la sociedad, es válido afirmar que «si no hay paz en la fami¬lia, no hay paz en la sociedad, ni en las naciones y sin paz es imposible rehacer el mundo»

La declaración de derechos humanos no puede ser sim¬plemente un ideal de ser, un deber ser, que a diario se niega con el ser, es decir con el comportamiento ciudadano que desconoce esos de¬re¬chos. Más grave es que nos haya¬mos acostum¬brado a vivir en permanente es¬tado de viola¬ción de l¬os dere¬chos huma¬nos. El mundo da muestras desde su propia creación que no puede vivir sin guerras, sin matanzas.

Por otra parte hace falta una verdadera pedago¬gía para enseñar a los ciudadanos a cumplir con sus debe¬res. Si to¬dos tuviéramos menta¬lidad positiva para cum¬plir con nuestros debe¬res, la conse-cuencia lógica sería el respe¬to de los dere¬chos de los demás y de los nues¬tros.

LOS PRINCIPALES DERECHOS HUMANOS

La lista de los derechos humanos es larga y su garantía tiene muchas facetas y depende de las circunstancias de cada país o región.

Les comparto la siguiente lista básica:

1. Derecho a la vida digna.

2. Derecho a la educación e información de calidad.

3. Derecho a un trabajo digno

4. Derecho a salario justo

5. Derecho a seguridad social en prevención y en sanación

6. Derecho a un ambiente sano y equilibrado.

7. Derecho al descanso y al tiempo libre y la lúdica.

8. Derecho a vivienda digna.

9. Derecho a la libertad, en todas sus facetas. Pensamiento, conciencia, religión, opinión y de expresión.

10. Derecho a tener vida privada y garantía de la intimidad en la familia, el domicilio y no ataques a la honra o a la reputación

11. Derecho al debido proceso.

12. Derecho a la igualdad o por mejor decir, derecho a no ser discriminado.

Si los derechos humanos no pueden ser solo un tema para llenar hojas de papel con falsas ilusiones, para justificar la creación de burocracia, para convocar congresos en los que los intelectuales se obnubilan con su ego de ser los defensores de los derechos. Si los derechos humanos se deben sentir y verse reflejados en la sonrisa de las personas debemos concluir que en un medio social en el que impera la pobreza, la iniquidad, las diferencias entre el 1 y el 50 siendo el 1 la carencia y el 50 la acumulación de privilegios y siendo el 1 el 60% de las familias y 50 el 10% de las familias, es imposible garantizar los derechos humanos, por lo menos en su expresión mínima.

En Colombia tenemos “garantías de derechos” con cuotas de alimentos de $50.000 al mes, con regalar tejas compradas a precios al doble del mercadp para que tapen la goteras de sus casitas de cartón, sin agua potable, y con el pago de salarios bajos que el mismo Estado invita a malgastar en cerveza, licor y en algunos casos en tercerías afectivas.

Preguntan ¿Quién garantiza los derechos Humanos?

Afirman que al Estado corresponde garantizar y promover el ejercicio de los derechos humanos. NO podemos ignorar que en Colombia hay espacios en los que hay ausencia total del Estado y hay organizaciones que Uds. conocen perfectamente que obran como lo enseña el adagio popular SIN DIOS NI LEY.

Justo el 9 de septiembre, DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA, se presentó un hecho desafortunado en el que una persona murió luego de un procedimiento policivo antecedido de hechos de perturbación de la tranquilidad en un conjunto residencial y de agresiones a la autoridad.

Sin fórmula de juicio hubo voces que condenaron a los dos policías involucrados en los hechos y los tildaron de asesinos y de manera irresponsable pidieron que la policía se declarara culpable y pidiera perdón en forma pública.

Los que callan cuando se asesinan personas del Gobierno o se dañan bienes públicos y aplauden la violencia contra las instituciones y los servidores públicos, convocaron a sus cuadros de horror y en la noche del mismo 9 destruyeron buses, cais y asesinaron a 7 personas y dejaron 200 heridos.

En la noche del 10 de septiembre los mismos destructores convocaron sus huestes y las autoridades, a sabiendas de que ocurrirían destrozos guardaron silencio cómplice. Y hubo destrozos y muertes de personas inocentes, ajenas a toda perturbación.

DERECHOS HUMANOS E INEQUIDAD

Mientras sigan creciendo las inequidades, es imposible garantizar los derechos humanos.

¿Cómo lograr una sociedad con equidad, para que impere la correcta administración de justicia y podamos vivir en paz? Dejo la pregunta y espero sus generosas respuestas y sugerencias

SIGAMOS CULTIVANDO LA PAZ EN LA FAMILIA

Sigamos cultivando el respeto, las palabras decentes, la autoestima, el civismo, en nuestra familia, en nuestra sociedad y en Colombia para para tener un futuro en sana convivencia.

Bogotá, del 14 al 20 de septiembre de 2020

