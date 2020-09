Gobierno reafirma responsabilidad del Eln y disidencias de las Farc en ola de violencia en protesta social

–El gobierno Nacional, a través del Alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, responsabilizó una vez más al Eln y a las disidencias de las Farc de los violentos disturbios registrados en Bogotá y otras ciudades del país, en desarrollo de las protestas por la muerte del abogado Javier Ordoñez, a manos de dos policías.

“Responsabilizamos al Eln por estos ataques, concretamente a Ariel, integrante del COCE quien maneja el Frente Urbano de esa guerrilla”, sostuvo Ceballos al intervenir en el acto de perdón y de reconciliación promovido por la alcaldesa Claudia López en la Plaza de Bolivar.

También responsabilizó de los sangrientos hechos “a los jefes de disidencias, a Gentil Duarte e Iván Márquez, quienes –aseguró–están tratando de desestabilizar las ciudades atacando a los CAI”.

Ceballos advirtió que «el Eln decidió desde 2015 desarrollar la guerra regional por centralidad urbana, para desestabilizar las alcaldías locales”.

Además precisó: “La presencia estratégica del Eln y de las disidencias de las Farc detrás de la vandalización, detrás de estos actos de violencia que generan dolor y muerte en las ciudades de Colombia hoy la denunciamos.”

Tal como lo registramos oportunamente aquí en la web de Radio Santa fe, la víspera, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo García afirmó que el carácter organizado y sistemático del vandalismo y los ataques contra la Policía registrados en Bogotá y otras ciudades del país, era producto de las infiltraciones del Eln, las Farc y otros grupos de anarquistas y terroristas en la protesta social.

El comisionado Miguel Ceballos dijo que “es muy importante que aquellos que buscan genuinamente la paz lo hagan con hechos concretos y no ataquen a los colombianos, no ataquen a los ciudadanos y no manipulen un deseo legítimo y genuino de expresarse en la sociedad”.

Añadió que “la protesta legítima y pacífica es un derecho de todos los colombianos”, pero agregó, “ella no puede ser manipulada, aprovechada, instrumentalizada por los actores armandos”.

«Como gobierno respetamos la protesta, la protegemos y la garantizamos. La dificultad está en que hay grupos radicales que quieren aprovechar ese espacio que es legítimo y llevar a situaciones de violencia», subrayó.

Reseñó que en total en el país fueron destruidos 75 Comandos de Atención Inmediata,CAI, creados en 1987. «Son 33 años de protección a los barrios», destacó.

Igualmente, a nombre del gobierno nacional, envió un mensaje solidaridad a las familias de las víctimas de los recientes hechos de violencia en Bogotá.