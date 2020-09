Invima lanza alertas sobre desinfectantes, un aceite de pescado, y medicamentos para la artritis y bajar de peso

–Cuatgro nuevas alertas lanzó el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y alimentos, Invima, sobre la comercialización en Colombia de productos sin registro sanitario o fraudulentos, cuyos efectos no están confirmados científicamente y que pueden causar efectos negativos en los usuarios.

Las alertas tienen que ver con desinfectantes, un aceite de pescado, un producto que supuestamente contra la artritis y otro para bajar de peso.

A continuación detallamos el informe del Invima sobre el particular:

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) advierte a la ciudadanía que no debe utilizar ningún desinfectante para manos fabricado por Eskbiochem S.A. de C.V. de México, debido a que no cuentan con registro sanitario y además, existe la posibilidad de que contengan metanol (alcohol de madera), el cual es una sustancia que puede ser tóxica cuando se absorbe por la piel o se ingiere.

Los productos sobre los cuales recae la advertencia son: All-Clean Hand Sanitizer, Esk Biochem Hand Sanitizer, CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 75% Alcohol, Lavar 70 Gel Hand Sanitizer, The Good Gel Antibacterial Gel Hand Sanitizer, CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80% Alcohol, CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 75% Alcohol, CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80% Alcohol y Saniderm Advanced Hand Sanitizer.

Ninguno de estos se encuentra amparado bajo un registro sanitario y por lo tanto su comercialización en Colombia no está autorizada. Así mismo, de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, se tratan de productos fraudulentos que carecen de garantías en cuanto a su calidad, seguridad y eficacia.

El Invima alerta a la población que su salud podría verse afectada por el uso de estos productos.

De otro lado, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) informa a la ciudadanía

que ha recibido información acerca de la comercialización fraudulenta del producto, «Nature’s Way Kids Smart Vita Gummies Omega 3 DHA aceite de pescado», el cual contiene productos lácteos no declarados, no cuenta con registro sanitario Invima y por lo tanto su comercialización en Colombia es ilegal.

De acuerdo con la normatividad sanitaria vigente se trata de un producto fraudulento, por no encontrarse amparado bajo un registro sanitario y sus condiciones de seguridad, como de eficacia del producto no han sido comprobadas y no garantiza el cumplimiento de criterios de calidad.

El Invima alerta a la población sobre los posibles riesgos para la salud a los que se exponen en caso de administrar o usar este producto y pide abstenerse de adquirir el producto «Nature’s Way Kids Smart Vita Gummies Omega 3 DHA

Aceite de pescado», con las características previamente descritas.

Por otra parte, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) advierte acerca de la comercialización fraudulenta del producto: «ARTROVEX», el cual se está promocionando y atribuyendo propiedades no autorizadas al producto como “Restaure los dolores de sus articulaciones, artritis y artrosis”, este producto no cuenta con registro sanitario Invima y por lo tanto su comercialización en Colombia es ilegal.

Al no estar amparado bajo un registro sanitario, las condiciones de seguridad y eficacia del producto no han sido comprobadas, entre las cuales se encuentra una supuesta condición terapéutico como antirreumático. De acuerdo con la normatividad sanitaria vigente se trata de un producto fraudulento, que no garantiza el cumplimiento de criterios de calidad.

Finalmente, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) alerta a la ciudadanía

que ha recibido información acerca de la comercialización fraudulenta del producto «ULTRA 8K», que es promocionado presuntamente para bajar de peso como quemador de grasa.

Este producto, afirma, no cuenta con registro sanitario Invima y por lo tanto su comercialización en Colombia es ilegal.

Al no estar amparado bajo un registro sanitario, las condiciones de seguridad y eficacia del producto no han sido comprobadas, entre las cuales se encuentra una supuesta condición para bajar de peso como quemador de grasa. De acuerdo con la normatividad sanitaria vigente se trata de un producto fraudulento, que no garantiza el cumplimiento de criterios de calidad.

El Invima advierte a la población sobre los posibles riesgos para la salud a los que se exponen en caso de administrar o usar los cuatro productos especificados y pide abstenerse de adquirirlos.

Además exhorta a que de manera inmediata se informe al Invima o entes de salud territoriales si por cualquier motivo

tiene conocimiento de lugares donde se distribuyan o comercialicen estos productos.

«Si ha presentado algún evento adverso, asociado al consumo de este producto, repórtelo de manera inmediata a través del sitio web del Invima en “Medicamentos y productos biológicos”, puntualiza.