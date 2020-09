Duque: La violencia no es una forma de expresión; no habrá titubeos para proteger a la ciudadanía

–El Presidente Iván Duque Márquez advirtió este domingo que hay expresiones de la ciudadanía que son legítimas en democracia, pero no se puede tolerar ninguna forma de vandalismo o violencia, y no puede haber titubeos en la tarea de proteger a los ciudadanos en las calles con la Fuerza Pública.

En una sesión de preguntas y respuestas por Facebook Live, el Jefe de Estado notificó que en un estado de derecho «la violencia no es forma de expresión».

Duque notificó que «tenemos que seguir avanzando en capturas para encontrar quiénes han sido los orientadores de semejante actividad. No hay un antecedente en el país de un ataque sistemático de esa naturaleza a la infraestructura policial, y quiero decir que ya tenemos más de 100 capturas».

Insistió en que «todos debemos entender que hay que rechazar categóricamente cualquier forma de violencia, que nosotros como nación tenemos primero que entender que hay conductas que son individualizadas y que merecen sanción».

‘Entendemos que en una democracia hay expresiones de la ciudadanía que son legítimas en democracia, pero, por supuesto, con sus respectivas reglas. Y tenemos claro que aquí no se puede tolerar ninguna forma de vandalismo, ninguna forma de violencia, y que para eso estarán siempre toda la Fuerza Pública y el aparato judicial avanzando de manera decidida’, afirmó.

Subrayó que como Presidente de la República, siempre ha ‘coordinado con todas las autoridades locales, porque proteger a los ciudadanos es nuestro deber y ahí no puede haber ningún tipo de de titubeos en la forma en la que nosotros tenemos que estar en las calles y protegiendo la ciudadanía con toda la Fuerza Pública’.

Anotó que ‘la seguridad es un bien público y la seguridad es un valor democrático. Por lo tanto, nosotros estamos siempre dando instrucciones muy claras para que la Fuerza Pública trabaje articuladamente, pero también las líneas administrativas, Gobierno Nacional, gobiernos locales’, dijo.

Notificó además:

«Tenemos una política de cero tolerancia con cualquier forma de deshonra al uniforme y al estándar que debe tener la fuerza pública para la protección de los derechos de los ciudadanos, se ha procedido a retirar dos personas de la institución y se han suspendido 5 personas más».

Sobre los abusos policiales, el presidente Duque advirtió que «todos los miembros de la Policia que están en posiciones de vigilancia tienen protocolos muy claros para el uso de la fuerza y también para el uso de sus armamentos de dotación.

«Esto no es que cualquier persona ordene que alguien dispare», precisó. «Ningún miembro de la Fuerza Pública puede obrar en contra de esos protocolos y por eso es muy importante que aquí no se haga ningún tipo de juicio de valor que no esté debidamente sustentado y analizado».

Reiteró su mensaje a las víctimas:

«Sabemos que esta semana ha dejado momentos de mucho dolor, familias que han perdido a sus seres queridos; hoy quiero reiterarles que vamos a trabajar a fondo en esas investigaciones, que se va a investigar y acompañar las labores para esclarecer estos hechos. También hemos estado al lado de las víctimas de nuestra Policia porque hay más de 100 miembros de la Fuerza Pública que fueron agredidos», complementó.

Calificó de inaceptable lo que ocurrió con Javier Ordóñez y añadió que «se procedió muy rápido, no solamente al desvinculamiento de dos personas, sino también a imputarlos y a hacer una suspensión de 5 personas para hacer una valoración».

Igualmente planteó: «Lo que vimos esta semana también fueron expresiones coordinadas y brutales de violencia contra la Fuerza Pública y contra instalaciones que protegen a los ciudadanos; todos tenemos que rechazarlas de manera tajante».

Advirtió que «esta semana no solamente se trabajó en coordinación, sino que todas las solicitudes que fueron hechas por la Alcaldía de Bogota y la Secretaría de Seguridad se dieron y se dieron para garantizar el orden público y para proteger a la ciudadanía».

«Yo nunca nunca he buscado sacar ni créditos políticos de ese tipo de aproximaciones porque las considero humanas, esta semana estuve también visitando a muchos de los policías heridos y yo siempre lo hago en el contacto humano, pero también con discreción», expresó.

«La empatía no es una empatía mediática –continuó diciendo–, la empatía es el contacto humano, persona a persona, y yo le dije a estos familiares que vamos a llegar hasta el fondo de estas investigaciones y que vamos a colaborar con la labor que adelanta la Fiscalia».

«Cuando uno busca réditos políticos con las víctimas, las está revictimizando porque las está utilizando, jamás he hecho eso, jamás lo haría y jamás lo haré», puntualizó.

Se refirió a la su ausencia en el acto de perdón y reconciliación convocado por la alcaldesa en la Plaza de Bolivar y señal{o:

«Cuando recibimos la invitación, expresamos que el Presidente no podía estar ahí presente pero que iba a buscar la más alta representación del gobierno relacionada con estos hechos, así se hizo, es decir, ya había una información clara de quiénes iban a estar».

Finalmente dijo:

«El mensaje es claro. Tenemos -y es nuestro deber y lo vamos a hacer siempre que sea necesario- que estar en total protección y utilizando todas las herramientas constitucionales, legales y operativas para proteger a los ciudadanos».