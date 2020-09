Expresidente Uribe reitera su inocencia y sustenta petición de libertad

–«La honorabilidad es mi gran afán», tituló el expresidente y exsenador Alvaro Uribe Vélez un comunicado que leyó en su cuenta en Twitter desde la finca de su propiedad «El Ubérrimo», en cercanías de la ciudad de Montería, la capital de Córdoba, donde cumple la detención domiciliaria que le impuso la Corte Suprema de Justicia.

En la antesala de una decisión que tomará este miércoles un juzgado de Paloquemao en Bogotá sobre la solicitud de libertad, el exmandatario expone en el escrito los «episodios por los cuales perdí mi libertad, según el auto publicado por la Sala de Instrucción y el expediente publicado por el periodismo».

Y al efecto hace las siguientes precisiones:

El Auto:

Que presioné al testigo Monsalve a través de Caliche y el Representante Álvaro Hernán Prada, a quien acusan de ser mi cómplice.

Respuesta:

No conozco a Caliche. En Neiva intentaron contactar a varios amigos míos. Álvaro Hernán Prada me llamó y me dijo que lo habían abordado porque el testigo contra mi hermano y mi persona quería rectificar sus mentiras, mi única respuesta fue “que diga la verdad”. El Representante Prada me buscó días después en la Plenaria del Senado y me expresó que con nada habían salido, mi reacción fue “olvídese de eso”.

El auto:

Que presioné al testigo Monsalve a través del dr Diego Cadena.

Respuesta:

Vicky Jaramillo, amiga del Centro Democrático, se acercó y me dijo que por una amistad sabía que Monsalve estaba arrepentido de la acusación mentirosa, le sugerí comunicar al dr Cadena, quien por esta razón fue a la cárcel a hablar con Monsalve. Las grabaciones, incluida la de Deyanira, ex esposa de Monsalve, demuestran que nunca mandé a hacer ofertas. Espero que la investigación del Consejo de la Judicatura sobre mis abogados, desvirtúe la trampa.

El Auto:

Que con el dr Jaime Lombana se estaba escribiendo una carta para presionar a Monsalve.

Respuesta:

Las interceptaciones, las fechas y las horas, muestran que el dr Lombana preparaba mi respuesta a un incidente de desacato por una tutela que perdí con un periodista.

El Auto:

Que presioné a Monsalve a través de Juán Guillermo Villegas.

Respuesta:

Las interceptaciones muestran todo lo contrario a lo afirmado en esta conjetura.

El Auto:

Que con el dr Diego Cadena se sobornó al testigo Carlos Enríque Vélez.

Respuesta:

El dr Cadena reconoció unos pagos de cuantía aproximada a 8 millones por razones humanitarias y viáticos y teléfonos a Carlos Enríque Vélez, también reconoció que nunca me consultó. Conocí el tema meses después, dije al dr Cadena que de haberme consultado le habría dicho que nunca lo hiciera, el Magistrado Reyes lo supo por el propio dr Cadena.

Carlos Enríque Vélez, en proceso diferente y antes de conocer al dr Cadena, ya había afirmado ante la propia Corte la misma versión que meses después daría por escrito al dr Cadena, sobre el personaje que sobornaba presos y ofrecía beneficios para que nos acusaran a mi hermano y a mi. El dr Cadena nunca pidió cambiar versiones ni fue instruido para ello. Yo solamente buscaba la verdad.

Carlos Enríque Vélez tiene varios procesos en su contra por extorsión y falso testimonio.

Comentarios finales:

Hay testigos, compañeros de cárcel de Monsalve, que han declarado que lo oyeron quejarse del personaje que lo sobornaba, que lo protegía, que le evitaba traslados de cárcel. También afirman que Monsalve vivía arrepentido de haber acusado falsamente a mi hermano y a mi.

Mi interés mayor es la honorabilidad, espero que las autoridades puedan aclarar este entramado.