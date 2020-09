Encuentran muerta a la estrella de cine porno Zoe Parker

La actriz porno estadounidense Zoe Parker, de 24 años, murió el pasado sábado mientras dormía, según una página de GoFundMe que fue creada por su prometido Joe Campbell, para cubrir los costos del funeral de la joven actriz. La causa de su muerte no se hizo pública.

Parker, que trabajó en el cine XXX entre 2014 y 2019, se había mudado a Texas el año pasado luego de dejar la industria para estar más cerca de su familia.

La biografía en la página dice: “Nos entristece informar que Zoe Parker falleció mientras dormía el 12 de septiembre alrededor de las 2 am. Tenía solo 24 años”.

«Después de dejar la industria para adultos, Zoe Parker se mudó de regreso a Texas para estar cerca de su familia y comenzar una nueva vida. Ella había comenzado a hacerlo muy bien y recientemente anunció su compromiso y parecía realmente feliz por primera vez en su vida”, indican en el anuncio.

“Este fondo es para ayudar a cubrir los gastos de su funeral. Cualquier ayuda significa mucho, dice el anuncio. La familia de la fallecida actriz necesita recaudar USD 5.000. Ya se han realizado varias contribuciones en línea.

La estrella de cine para adultos Rebel Lynn se dirigió a Twitter para compartir su tristeza por la pérdida de su amiga: “Descansa en paz, me encantó que no tuvieras miedo de ser exactamente quién eras.Tuviste tal impacto en los que te rodean, tal luz en la vida, te extrañaré mucho. Mi corazón se rompe sabiendo que ya no estarás en mi vida”.

Otra figura del cine para adultos Nicky Rebel también expreso su dolor por la muerte de su compañera de profesión: “Viví con ella durante un corto tiempo en Los Ángeles. Siempre fue increíblemente dulce y sincera, y merecía mucho más de lo que obtuvo en esta vida”.

Parker lanzó su carrera en el entretenimiento para adultos en 2014 con escenas para las productoras Bang Bros y Desperate Pleasures, y se mudó a Los Ángeles en 2016 para dedicarse a la pornografía a tiempo completo, informó Adult Video News. Luego acumuló más de 100 créditos para otros estudios, incluidos Evil Angel, Team Skeet, Zero Tolerance Entertainment, Adam & Eve Pictures, Girlfriends Films, Mofos y Filly Films.

Según el perfil de Parker en Adult Film Database, la actriz comenzó en el porno cuando tenía 18 años y abandonó este año la industria. Zoe fue nominada para un premio de Adult Video News en 2017 por Mejor Escena de Sexo en Realidad Virtual.

Parker hizo una publicación final en su cuenta de Twitter, donde tenía más de 50.000 seguidores, el 21 de julio. Poco antes había estado promocionando el reciente lanzamiento de una cuenta de OnlyFans, pero solo acumuló 26 fanáticos en esa plataforma de transmisión de video.

En una entrevista de 2017 con la reportera de la industria para adultos, Holly Kingstown, Parker dijo que el único consejo que le daría a las mujeres en la industria para adultos era “ahorra tu dinero”.