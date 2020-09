Estallan nuevas protestas en EE.UU por muerte de un hombre por disparos de la Policía

–En la ciudad de Lancaster (Pensilvania, EE.UU.) este domingo estallaron protestas después de que Ricardo Muñoz, de 27 años, fuera muerto a tiros por un agente de la Policía, tras dirigirse al oficial con un cuchillo, informan medios locales.

Cientos de personas tomaron las calles de la ciudad y llegaron a la comisaría coreando «No disparen» y otros lemas del movimiento Black Lives Matter (BLM).

Mientras que algunos de los manifestantes protestaban de manera pacífica, otros rompieron ventanas y saltaron sobre un coche policial, según se desprende de las imágenes de las protestas, en las cuales también se puede escuchar a uno de los líderes de la congregación anunciando que han comenzado los «disturbios de BLM» en la ciudad.

LANCASTER: BLM riots kick off in Lancaster, PA after an officer involved shooting of a man armed with a knife

