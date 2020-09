Desde Sopó se cumplió Audiencia de región metropolitana Bogotá-Cundinamarca

El auditorio Silveria Espinosa de Rendón, del municipio de Sopó, fue el escenario donde se cumplió una nueva audiencia de la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca, la décimo segunda audiencia de participación y la sexta con los municipios del departamento.



Las propuestas de la ciudadanía tuvieron como tema más insistente la participación ciudadana en la construcción de la ley orgánica y el tema ambiental teniendo en cuenta el agua como un eje de desarrollo en la región.

Además, se refirieron a temas como la autonomía municipal, la equidad, los servicios públicos, el desarrollo territorial, la cultura, la creación de empresas, y las personas en condición de discapacidad, entre otros.

Las intervenciones de la ciudadanía

Guiomar Estefanía Bohórquez, integrante del Club de ciencias y tecnología e innovación juvenil, inició su participación en la audiencia con el asunto ambiental que es la que más preocupa a los jóvenes de la zona. Señaló que antes del acto legislativo de la Región Metropolitana se debía haber hecho un análisis ambiental. “Nos parece muy preocupante que no se haya hecho este proceso y que no se haya adelantado el ejercicio de cuidando de nuestras riquezas naturales por lo cual hacemos una alerta frente al tema”, dijo.

Janeth Sánchez, otra residente del municipio de Sopó, aseguró que la autonomía del municipio se debe tener en cuenta en las propuestas del proceso de la ley.

“En esta región metropolitana es ideal que se haga una toma de decisiones por consenso, que los procedimientos y condiciones que se fijen vayan en pro del desarrollo de esta nueva región, en donde se resuelvan problemas de carácter ambiental y regional, el potencial de crecimiento económico debe generar nuevos efectos positivos para el mejoramiento del nivel de vida de las personas”, explicó.

En Sopó se cumplió audiencia de región metropolitana Bogotá – Cundinamarca – FOTO: Prensa Región Metropolitana

José Gabriel Hernández, habitante de la región y representante de Asocentro, resaltó tres aportes fundamentales que se han debatido colectivamente en el municipio de Sopó: la creación del Consejo Regional de Planeación, que la participación ciudadana quede clara en las diferentes etapas del proceso, que haya un cabildo abierto en la implementación de la ley y enfatizó en la necesidad de explicar con claridad la misma y los criterios para el alcance territorial. “Debe haber técnicas definidas para la identificación y priorización de esos hechos metropolitanos, debe haber claridad en la ley sobre los indicadores de la capacidad técnica del desarrollo territorial, y un parámetro de costos y beneficios que tenga la ley”, enfatizó.

Mateo Barragán, habitante de Sopó, destacó que el municipio tiene una vocación agrícola que por ningún motivo se debe cambiar así que propuso: “Debe crearse un organismo que desde la Región Metropolitana articule el desarrollo agropecuario de la región y se encargue de fomentar el desarrollo en este aspecto”, afirmó.

Lo que dijeron las autoridades presentes

El alcalde de Sopó, Miguel Alejandro Rico Suárez, destacó la importancia en la participación de la ciudadanía en la consolidación de la ley. Manifestó que las bases estructurales de la ley orgánica deben contener ejes que abarquen el objeto, la naturaleza, los principios, las competencias y contemplando las funciones y decisiones de la región metropolitana, así como su grado de autonomía.

“Es muy importante que se abarque de manera categórica en el proyecto de ley, los órganos de dirección y administración eso sí respetando en todo momento la autonomía administrativa fiscal, política y ambiental de los municipios”, explicó.

Nicolás Gómez, diputado de Cundinamarca quien lideró la audiencia, resaltó la importancia de haber logrado el acto legislativo que dio lugar a la posibilidad de una región metropolitana e invitó a la ciudadanía a participar activamente para conformar la ley orgánica.

“Este no es el único momento no es una audiencia acabada, bastante curioso me pareció que en el acto legislativo advertían de las dificultades en materia de la participación ciudadana, pues estamos dando los escenarios la participación ciudadana que ni se agota con el voto ni se agota con las audiencias, este es un tema de constante creación, por eso importante ese paso a la democracia participativa, a la gobernanza pública, en estos esquemas de gobierno entonces este es un momento para celebrar que la virtualidad nos permita estar conectados con la ciudadanía“, dijo.

Lina Ximena Páez Torres, personera municipal de Sopó, aseguró que la participación ciudadana es un tema trascendental que no se puede dejar de lado en las discusiones de la Ley.

“Una de las preocupaciones más grandes es que los intereses políticos y económicos particulares terminen ganando en la región metropolitana. Como por ejemplo una urbanización desorganizada y desmedida, la desarticulación de la prestación de los servicios públicos que sólo beneficiaría algunos conglomerados de la construcción y a los involucrados en lo que se denomina la práctica del volteo de tierras y que de esta manera nuestro municipio y la comunidad terminen siendo afectados“, dijo.

Por su parte Heiber Gómez, presidente del Concejo del municipio, señaló que el escenario debe ser para construir región desde la diferencia. “Para nadie es un secreto que el tema regional cobra cada vez mayor importancia para nuestro municipio y para la región. Sabemos que Sopó por su cercanía Bogotá y de acuerdo con nuestras actividades servicios y desarrollo económico que hemos venido teniendo, se hace necesario establecer todas las relaciones culturales, ambientales, sociales y políticas que van a terminar siendo unos criterios muy fuertes de cara a la instrumentalización de esta ley orgánica“, manifestó.

Por su parte, la concejal de Sopó María Margarita Mesa explicó que en principio hay que establecer cuál es el tipo de región metropolitana que se quiere adoptar y cuya finalidad es establecer un modelo que beneficie a todos los territorios. “Esto se trata de que todos los territorios puedan hacer un uso eficiente de la infraestructura disponible a nivel regional, del territorio y del potencial económico“, aseguró.

Al cierre de la audiencia Patricia González, secretaria General de la Región Metropolitana agradeció la participación destacada y diversa de la ciudadanía. ”Hay que destacar que además de los concejales que participaron representantes del sector cultural, deportivo, comerciantes, de personas en condición de discapacidad, de empresarios, de organizaciones culturales: Eso también muestra el interés que tiene la comunidad del municipio de Sopó en la conformación de la ley orgánica”, finalizó.

Las próximas audiencias se realizarán este jueves en el municipio de Cota a las 3:00 pm., y el 1 de octubre en el municipio de Zipaquirá a las 3:00 pm.

Si te interesa participar en estas audiencias sólo debes inscribirte a través de la página web ?www.regionmetropolitana.com o hacer llegar las propuestas de manera física al Congreso de la República en la dirección: Carrera 7 # 8-68.