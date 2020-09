Juan Pablo Montoya y Tatiana Calderón corren las 24 Horas de Le Mans

Este fin de semana, sábado 19 y domingo 20 de septiembre, se cumple la edición 88 de las 24 Horas de Le Mans, la prueba de resistencia más emblemática del automovilismo mundial en la que el automovilismo colombiano estará representado por dos importantes figuras: Juan Pablo Montoya y Tatiana Calderón.

Tatiana Calderón, quien hará su debut en la categoría Prototipos LMP2 como piloto líder de Richard Mille Racing, a bordo del Oreca Gibson 07 #50, y Juan Pablo Montoya, en su segunda participación, esta vez conduciendo para el equipo estadounidense DragonSpeed el Oreca Gibson 07 #21.

La actividad del fin de semana será intensa e innovadora dado que el programa se apretó debido a la pandemia del Covid-19.

Todo iniciará en la mañana del jueves 17 de septiembre con tres prácticas libres y una sesión de clasificación de 45 minutos, la cual comenzará a las 17:15 locales (10:15 a.m. hora de Colombia).

Los autos que registren los 6 mejores tiempos de la LMP2, podrán buscar la pole position el viernes 18 en una sesión de 30 minutos (Hyperpole) a las 11:30 locales (4:30 a.m. H/Col). La carrera verá la bandera verde el sábado 19 a las 14:30 locales (7:30 a.m. H/Col) para finalizar el domingo 20 a las 7:30 a.m. de Colombia.