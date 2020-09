Mantener las medidas de autocuidado evitará rebrotes de Covid-19

–Aunque las cifras demuestren que hay una tendencia a la baja, el médico infectólogo y epidemiólogo Carlos Álvarez, afirmó que la posibilidad de un rebrote en el país es alta y que la única forma de evitarlo es no bajando la guardia y aplicando las medidas básicas de autocuidado.

Álvarez aludió que, si bien la curva de contagios va disminuyendo en el país, no significa que el virus se haya ido y no descartó la existencia de un posible rebrote. «Desafortunadamente mientras el virus siga circulando y hayan personas susceptibles, no estamos exentos a un nuevo crecimiento del número de casos; y así haya disponibilidad de unidades de cuidado intensivo y se aseguren todas las prestaciones necesarias, las personas seguirán falleciendo».

Además, agregó que aunque en las ciudades principales del territorio nacional han pasado por esta primera ola de contagios, algunos territorios están hasta ahora atravesando su pico epidémico, «de nosotros depende, que haya alguna posibilidad de un rebrote o que surja una nueva curva de contagios», aseveró.

Hizo un llamado a la ciudadanía a ser solidarios, «cuando hacemos el buen uso del tapabocas y hacemos distanciamiento físico, nos lavamos las manos, así nos estamos protegiendo a nosotros y a nuestra familia».

Sin embargo, manifestó que aún no hay evidencia y certeza de que una persona que haya tenido covid-19 pueda volver a tenerlo. De esta manera, instó a la prudencia y a seguir acatando las medidas de autocuidado.

«Este es un virus del que estamos aprendiendo y no sabemos cómo es su comportamiento, por ende, es mejor prevenir que lamentar», sostuvo.

Frente al uso de tapabocas, el infectólogo y epidemiólogo afirmó que se sigue constituyendo como uno de los «antídotos» más efectivos para combatir este virus; sin embargo, exhortó a los colombianos a mantener una buena higiene con esta herramienta.

«El tapabocas puede perder efecto si lo manipulamos sin un lavado de manos pertinente, si está húmedo o visiblemente sucio. De esta forma, debemos lavarlos con agua y jabón y dejarlo secar plenamente para volverlo a usar», explicó.