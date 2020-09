Maluma recibirá el Premio Billboard Espíritu de la Esperanza

Telemundo y Billboard anunciaron que Maluma se presentará en los Premios Billboard de la Musica Latina donde cantará y será galardonado con el “Premio Billboard Espíritu de la Esperanza” por su compromiso y labor altruista al frente de su fundación El Arte de los Sueños, con la cual apoya a jóvenes en situación vulnerable a cumplir sus sueños.

Los Premios Billboard de la Música Latina se transmitirán EN VIVO por Telemundo el miércoles, 21 de octubre comenzando con “La Alfombra de Premios Billboard” a las 7pm/6c, seguido por la premiación a las 8pm/7c desde el BB&T Center en Sunrise, Florida.

El Premio Billboard Espíritu de la Esperanza, fue creado por Billboard en honor a Selena, y por los últimos 20 años se entrega a las estrellas quienes, más allá de sus logros artísticos, han dedicado tiempo y esfuerzos extraordinarios a los propósitos cívicos, comunitarios y humanitarios que van más allá de lo musical. Previos ganadores incluyen a Emmanuel, Willy Chirino, Olga Tañón, Maná, Los Tigres del Norte, Ricky Martin, El General, Soraya, Juan Luis Guerra, Shakira, Ricardo Montaner, Juanes, Daddy Yankee, Marc Anthony, Gloria Estefan, Carlos Vives, Carlos Santana y Luis Fonsi.

Maluma, uno de los artistas de música latina con mayor impacto en el mundo, en el 2016 creó junto a su familia la fundación El Arte de los Sueños, dedicada a formar en el arte a jóvenes en situación de vulnerabilidad. A través del canto, danza, percusión y arte creativo (todo con un enfoque urbano), así como atención psicosocial, se busca generar alternativas diferentes de vida y herramientas para que estos jóvenes soñadores puedan enfrentar el mundo y sus desafíos.

Esta dualidad musical y altruista de la superestrella colombiana de veintiséis años de edad, le ha permitido triunfar y proyectarse a nivel mundial desde que compuso su primera canción a los 15 años, siendo ganador de incontables premios y reconocimientos en el mundo de la música.

El cantante y compositor de éxitos como “Hawái”, “Felices los 4”, “Chantaje”, y “Borró cassette”, finalista este año en las categorías de Canción Tropical del Año y Artista Latin Rhythm del Año, Solista, acaba de hacer historia con el No. 1 de su canción “Hawái” en el nuevo listado global de Billboard, Global Excl. US, el cual se lanzó el 14 de septiembre, 2020 y al mismo tiempo está en el No. 2 del listado Global 200. Maluma ha tenido 17 canciones No. 1 en el listado Latin Airplay de Billboard en tan solo cinco años y acaba de lograr su segundo No. 1 en el listado Hot Latin Songs de Billboard con su tema “Hawái”. Además, ha colocado 39 títulos en las listas de Hot Latin Songs, 12 de ellos en el top 10.