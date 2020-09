Comenzó la etapa de matrícula 2021 para estudiantes nuevos en Cundinamarca

La Secretaría de Educación de Cundinamarca informa a la comunidad educativa cundinamarquesa que se encuentra habilitada la etapa de inscripción de alumnos nuevos en las 275 IED de los 108 municipios no certificados del departamento.

Esta fase, que inició desde la primera semana de septiembre, irá hasta el 30 del mismo mes del año en curso, según la Resolución No. 2026 del 01 de junio de 2020 “por medio de la cual se establece el proceso promoción del desarrollo educativo en las instituciones educativas oficiales y no oficiales de los municipios no certificados del departamento de Cundinamarca para la vigencia 2021.”

“Invitamos a toda nuestra comunidad educativa cundinamarquesa, padres de familia y acudientes, en los municipios no certificados del departamento a estar muy atentos a las estrategias implementadas por las instituciones educativas para matricular a los niños y adolescentes para el próximo año. Igualmente, los invitamos a promover en sus comunidades la matrícula para que más estudiantes ingresen y continúen su educación en una de nuestras 275 instituciones educativas oficiales”, manifestó el secretario de Educación de Cundinamarca, Cesar Mauricio López.

Es importante que la comunidad educativa tenga en cuenta el cronograma oficial del proceso:

SOLICITUD Y ASIGNACION DE CUPOS Inscripción de alumnos nuevos. 1ª semana de Septiembre 4ª semana de Septiembre INSTITUCIONES EDUCATIVAS Reporte de inscripción de alumnos nuevos. Hasta la 4ª semana de septiembre INSTITUCIONES EDUCATIVAS Reporte de solicitud de cupos Hasta la 4ª semana de Septiembre INSTITUCIONES EDUCATIVAS Promoción y aprobación de estudiantes. 2ª semana de Noviembre 4ª semana de Noviembre SEC Reprobación de estudiantes. 1ª semana de Diciembre 4ª semana de enero del año siguiente INSTITUCIONES EDUCATIVAS Asignación de cupos para alumnos nuevos. 1ª semana de Diciembre 4ª semana de enero del año siguiente INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Las inscripciones estarán abiertas a través del Sistema Integrado de Matricula SIMAT, por el módulo: Inscripciones – Opción: Nueva inscripción. Los padres de familia o acudientes interesados en la inscripción de nuevos estudiantes para el 2021, deberán comunicarse con el rector o rectora de la IED de su municipio para conocer la nueva modalidad de inscripción no presencial.

Una vez finalizada, las Instituciones Educativas deberán enviar al correo iris.valbuena@cundinamarca.gov.co las evidencias de las estrategias de difusión que fueron utilizadas para dar a conocer a la comunidad educativa la apertura y desarrollo de la etapa.