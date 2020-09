Hospital Simón Bolívar ya cuenta con laboratorio para pruebas de covid-19

La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte inició el procesamiento de pruebas diagnósticas para detección del SARS – Cov-2 a través de un laboratorio clínico ubicado en el Hospital Simón Bolívar destinado para la metodología de PCR (Multiplex Filmarray).

El Instituto Nacional de Salud otorgó el aval a este laboratorio el pasado 21 de agosto para ser colaborador en el procesamiento de pruebas para la detección de 27 patógenos y agentes causales de varias enfermedades como meningitis, neumonía, infecciones y enfermedad gastrointestinal y enfermedades respiratorias, incluyendo covid-19.

A través de esta tecnología se pueden realizar pruebas simultáneas para microorganismos como bacterias, virus, gérmenes y parásitos y analizar diferentes tipos de muestras de materia fecal, sanguíneas, punción lumbar, entre otras.

Este tipo de análisis de las pruebas para detección de covid-19 tarda tan solo 45 minutos, con un alto porcentaje de confiabilidad. Esto garantiza la entrega de los resultados a los pacientes el mismo día de la toma. La capacidad máxima de procesamiento de este laboratorio es de 32 pruebas diarias y serán autorizadas bajo criterio médico.

“En las infecciones el tiempo es oro. Esto va a reducir morbimortalidad en nuestros pacientes, vamos a poder ofrecer tratamiento antibiótico oportuno y, lo mejor de todo, él que no necesite antibiótico no se le suministrará, con el fin de evitar la generación de resistencia a medicamentos que no requiere el paciente”, explicó Hugo Páez Ardila, infectólogo de la Subred Norte.