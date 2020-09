Corte condiciona las inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores de edad

–Las inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra menores de edad, para el desempeño de cargos, oficios, o profesiones que involucren una relación directa y habitual con menores, estarían limitadas a la duración de la pena accesoria que establezca el código penal.

Así lo estableció la Corte Contitucional, la cual, con ponencia del Magistrado, José Fernando Reyes y 7 votos a favor y 2 salvamentos parciales de voto de la Sala Plena declaró ajustado a la Constitución el artículo 1° de la Ley 1918 de 2018 en el entendido de que la duración de la pena accesoria referida en la mencionada disposición, deberá sujetarse a los límites temporales que para dichas condenas establezce el Código Penal

El alto tribunal precisa que en el mismo articulo “en los términos que establezca el instituto Colombiano de Bienestar Familiar o quien haga sus veces” se declaró inconstitucional puesto que dicha disposición corresponde a las competencias de Congreso de la República, al cual incumbe su regulación.

Se declaró inexquible el articulo 2° de la misma Ley 1918 de 2018. Pero ajustado a la Constitución el articulo 3°, puesto que no hay cargo que permita establecer que sea la Procuraduría y no el Ministerio de Defensa quien lleve el registro descrito. De allí que se declaró la exequibilidad porque no se planteó un cargo por vulneración del habeas data.

También declaró ajustado a la constitucion, el artículo 4°, exceptuando la expresión “por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar” que se declaró inexequible.