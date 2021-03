Vuelve el fútbol a los estadios El Campín y Techo pero sin público

El segundo pico pandémico por COVID-19 en Bogotá se ha superado, por lo cual el fútbol regresa a los escenarios capitalinos de Techo y El Campín, los cuales recibirán a los clubes este jueves y el próximo domingo para disputar partidos de la liga.



«La liga, que no había podido funcionar en Bogotá, podrá tener sus partidos desde este jueves y el próximo domingo, en El Campín y Techo, cumpliendo todos los protocolos que ya están establecidos de burbuja epidemiológica, donde no hay público y se mantienen unos protocolos para el ingreso y salida de los equipos de las instalaciones», dijo el secretario de gobierno Luis Ernesto Gómez, quien aclaró que no podrán concentrarse hinchas alrededor de los estadios.

Por su parte, la alcaldesa Claudia López agregó que los bogotanos tendrán que ver los encuentros deportivos por las transmisiones de televisión o de manera virtual y les pidió mayor prudencia en la interacción y evitar las reuniones con muchas personas en espacios cerrados, donde es habitual que las familias y amigos se reúnan a verlos.