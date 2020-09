Gobernación de Cundinamarca alerta de pirámides y otro tipo de estafas

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y la Gobernación de Cundinamarca alertan sobre la existencia de empresas ilegales captadoras de dinero, dedicadas a engañar a las personas con promesas de hasta cuadruplicar el dinero invertido.

“Advertimos sobre ofrecimientos por diferentes medios como páginas Web, chats, redes sociales, volantes o de manera personal, para participar en pirámides promocionadas en los municipios como causas para colaborar con el compañero, el amigo, el familiar y que consiste en dar una cuota para ingresar al esquema, con un valor que oscila entre $10.000 y $5.000.000, con el compromiso de traer más personas que hagan lo mismo”, dijo José Camilo Torres, director de Control del Ejercicio Ilegal de la Actividad Financiera de la SFC.

Esta es una de las formas más comunes de captación ilegal de recursos en la cual, bajo la promesa de otorgar un rendimiento o rentabilidad de hasta ocho veces el valor aportado en un corto plazo, las personas se animen a invertir un dinero que al final se pierde.

“Como dicen nuestras campañas ‘no se deje engañar, de eso tan bueno no dan tanto’. Las pirámides no tienen el desarrollo de ninguna actividad económica y su única fuente de recursos es la entrega que hacen quienes se vinculan a la misma, por tanto no hay justificación financiera a sus pagos y lo que sucede es que se pierde el dinero invertido. Ante este tipo de actividades lo importante es denunciar y compartir con las autoridades las invitaciones que están recibiendo”, reiteró Torres.

Importante resaltar que la SFC ha adoptado, en el último año y medio, seis medidas administrativas por captación ilegal frente a las personas identificadas como responsables de estos esquemas piramidales.

Al respecto, Miriam Caldas, asesora de la Secretaría Jurídica de Cundinamarca dijo los municipios en los que se ha detectado la presencia de estas actividades ilegales son Cachipay, Facatativá, Girardot, Chocontá y Chía. “Recomendamos estar atentos y verificar si las empresas a las cuales se les entrega dinero están amparadas bajo la normativa y la legalidad establecida en Colombia para adelantar recaudo de dinero. Estas acciones están tipificadas en el artículo 316 del Código Penal y establecen una pena privativa de la libertad de 10 a 20 años de prisión”, dijo.

Ante cualquier inquietud o denuncia consultar la página www.superfinanciera.gov.co. O comunicarse al conmutador 5950200/5940201 ext. 1651; al Centro de Contacto 3078042; a la Línea Gratuita Nacional 018000 120100; o al correo electrónico: super@superfinanciera.gov.co.

Fuente: Gobernación de Cundinamarca.