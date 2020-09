No se exigirá prueba PCR por Covid-19 a viajeros que lleguen a Colombia en vuelos comerciales o humanitarios

–Viajeros que lleguen en vuelos de carácter humanitario o en vuelos comerciales antes del 30 de Septiembre no se les exigirá prueba PCR para su ingreso al país, pero deberán realizársela en Colombia y cumplir medida de aislamiento obligatorio.

Así lo estableció el Director General de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios..

La prueba PCR, sigla en inglés de ‘Reacción en Cadena de la Polimerasa’, es una prueba de diagnóstico que permite detectar un fragmento del material genético de un patógeno. En la pandemia de coronavirus, como en tantas otras crisis de salud pública relacionadas con enfermedades infecciosas, se está utilizando para determinar si una persona está infectada o no con coronavirus. A esta herramienta se están sumando en los últimos días los test de diagnóstico rápido, más sencillos y rápidos.

Mediante la PCR se localiza y amplifica un fragmento de material genético que en el caso del coronavirus es una molécula de ARN. Si, tras el análisis en un laboratorio de microbiología de una muestra respiratoria de una persona sospechosa de estar infectada, la prueba detecta ARN del virus, el resultado es positivo y se confirma que esa persona está infectada por el SARS-CoV-2. Si la técnica de PCR no detecta el material genético del virus, la persona no estaría infectada; cuando hay una sospecha clínica importante se debe realizar otra prueba para asegurar que el paciente no está infectado por el virus.

El director de Migración Colombia aclaró que si bien la exigencia de pruebas PCR no se hará antes del 30 de septiembre, los viajeros que ingresen desde el exterior antes de esa fecha, están en la obligación de realizarse la prueba una vez se encuentren en Colombia y deberán cumplir con una medida de aislamiento obligatorio por catorce (14) días, la cual será supervisada por las autoridades de salud de cada municipio.

El jefe de la autoridad migratoria colombiana recordó la importancia del diligenciamiento del aplicativo Check-Mig por parte de los viajeros para agilizar el proceso de control migratorio, así como la obligatoriedad de reportar el estado de salud a través del aplicativo Coronapp, previo al viaje y durante los 14 días posteriores al mismo.

En el marco de los protocolos para la reactivación de vuelos internacionales y en especial el ingreso de viajeros del exterior al país, el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, estableció que “a la llegada a Colombia de los viajeros, no se aplicarán cuarentenas, solo en casos en los que se presente sintomatología”.

La decisión la anunció tras notificar que a a partir de este sábado, 19 de septiembre, se levantará la restricción para desembarco de pasajeros procedentes del exterior por vía aérea en los distintos aeropuertos internacionales del territorio colombiano.

En efecto, para este sábado se tiene programada la llegada primer vuelo de la empresa Spirit, proveniente de Fort Lauderdale, en Estados Unidos, que arribará al aeropuerto Rafael Núñez de la ciudad de Cartagena a las 12:37 p.m., que dará paso a la reapertura de los vuelos internacionales en Colombia con el segundo vuelo, operado por la compañía colombiana Viva Air, que saldrá de ese mismo terminal con destino a Miami a las 11.40 a.m.

Estos dos vuelos hacen parte de la estrategia del Gobierno nacional para la reactivación del turismo internacional y con el propósito de mantener vigente a Colombia como destino turístico.

Los vuelos internacionales desde Colombia se reanudarán en forma el lunes 21 de septiembre.

Los vuelos internacionales iniciales que se restablecerán son a Estados Unidos, Ecuador, México, Bolivia, Brasil, Republica Dominicana y Guatemala.

Al respecto, en vista de que algunos países del mundo están pidiendo pruebas PCR con diagnóstico negativo con hasta 96 horas a partir de la toma de la muestra, el Ministerio de Salud y Protección Social determinó que las personas que viajan de Colombia al exterior podrán tomarse la prueba de Covid-19 en los laboratorios privados y públicos habilitados por el Instituto Nacional de Salud -INS-, según lo indicó el Viceministro de Salud y Protección Social, Luis Alexander Moscoso Osorio.

Para la toma de la prueba, los viajeros podrán acercarse a los laboratorios habilitados para muestras PCR, deberán presentar su tiquete y cancelar la prueba con sus propios recursos económicos. Se destaca así que la medida solo aplica para aquellos que salen del territorio colombiano.

“La modificación del lineamiento se da en el sentido de que el tiquete de viaje internacional será suficiente para la solicitud de la prueba al laboratorio, sin la necesidad de presentar una orden médica”, dijo el Viceministro de Salud y agregó que la medida debe ser acogida en todo el país donde haya presencia de laboratorios avalados por el INS para PCR y que el objetivo final es evitar represamientos de pruebas.