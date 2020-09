Colombiana fue brutalmente agredida por afroamericano en Miami

La mujer agredida fue identificada como Andrea Puerta, una colombiana radicada en Miami, quién el pasado 04 de septiembre fue víctima de un brutal ataque por parte de Joshua James King que sin mediar palabra la golpeó más de veinte veces sin motivo aparente.

El atacante, un afroamericano de 25 años, iba como pasajero en un vagón del metro en el centro de Miami y sin mediar palabra empezó a golpear y patear a la colombiana, según se ve en las cámaras de seguridad. Luego de eso efectúa un ataque contra dos hispanos más identificados como Eduardo Treviño y Nelti Medrano, según el reporte de las autoridades.

King, quien enfrenta tres cargos criminales de asalto agravado y otros tres menores de agresión, fue liberado bajo fianza de 1.500 dólares días después de su detención.

Según declaraciones de Puerta, ella desconoce los motivos del ataque y asegura que ella no conocía a su agresor.

Su diagnóstico médico es: conmoción cerebral, una costilla rota, la mandíbula hinchada, un ojo morado y un brazo lastimado. «Hubo un momento en que dijo: ‘Lo siento’ y yo lo miré y me dio un puñetazo y después de eso, no sé qué pasó«, relató al canal Local 10 de Miami.

La víctima se desmayó durante el ataque y cuando recobró el cocimiento salió de la estación y llamó a la Policía.

«No sé cómo estoy viva«, dijo Puerta, quien más tarde se encontró con su agresor en la comisaria en la que estaba detenido.

King tiene una audiencia judicial el próximo 25 de septiembre, según los documentos judiciales.