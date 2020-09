Guardabosques: Custodios del planeta

Por: Luis Eduardo Forero Medina

El mejor regalo para la tierra es cuidar sus parques a través de un trabajo voluntario que desempeñan los Guardabosques, lejos de la casa, en un lugar en que permanecen generalmente en camisa, expuestos a innumerables peligros en su labor de proteger los recursos naturales y culturales de sus países, que de lo contrario correrían el riesgo de desaparecer.

Un Guardabosque o Guarda parques, generalmente infravalorado, subestimado y poco apoyado, es “la persona implicada en la protección práctica y preservación de todos los aspectos de áreas silvestres, sitios históricos y culturales”, según definición de La Federación Internacional de Guarda parques (FIG). Los Guarda parques se clasifican en Guardabosques Honorarios; vinculados; voluntarios, caso en el cual no existe ningún tipo de relación laboral; el comunitario, con población nativa que vive cerca de un área protegida, esto es «un área de tierra y/o mar especialmente dedicado a la protección y mantenimiento de la diversidad biológica, y de recursos naturales y culturales asociados, y manejados a través de medios legales u otros medios eficaces.» (IUCN- 1994). El Guarda parque es Institucional, cuando ingresa de acuerdo a las requisiciones de Parques Nacionales Naturales, en donde en los últimos años varios de estos empleados han sido asesinados. Los sitios donde los guardabosques se ven a gatas para trabajar es una región sumamente ignorada para el resto del país, la denominada Área de Manejo Especial de La Macarena (AMEM) Macarena, Tinigua y Picachos y Sumapaz, el páramo más grande del mundo. En esta Área, donde realmente permanecen muy pocos guardas parques, funciona el gran corredor de transición entre los ecosistemas de la Amazonía, la Orinoquía y la cordillera de Los Andes. Desde comienzos de este año permanecen sin guardabosques los parques Chiribiquete, ubicado en la región amazónica colombiana, específicamente en los departamentos de Caquetá y Guaviare; Cahuinarí, entre Caquetá y Putumayo; Yaigojé Apaporis, en el sur del país, en los departamentos de Amazonas y Vaupés, y el Parque Río Puré, en el departamento del Amazonas; sitios desde donde salieron los guardabosques por amenazas a sus vidas. El año pasado en el cumplimiento de su deber, 137 guardaparques en el mundo perdieron la vida (Federación Internacional de Guarda parques), la mayoría de los casos posiblemente en la impunidad.

El trabajo de los Guardabosques se realiza tanto en montañas heladas como en bosques tropicales; a píe, en vehículo o a caballo. En su recorrido no es raro encontrarse con animales salvajes (“incluidos los humanos”), aguaceros intensos con descargas eléctricas, depredadores, insectos mortíferos, trampas mortales, etc. Son decenas las funciones que desempeñan estos guardianes de la naturaleza; hasta hacen de guías turísticas y gracias a su efectiva labor, la población de gorilas de montaña se ha duplicado en los últimos treinta años. (WWF).

Por la labor de esos héroes que en Colombia cuidan más de 17 millones de áreas protegidas, distribuidas en cincuenta y nueve parques naturales nacionales, se ha podido establecer que entre otras ventajas de su presencia, aplacan la caza, la pesca, controlan la expansión de la ganadería y cultivos ilícitos, frenan construcciones ilegales , impiden la invasión del territorio, imposibilitan la destrucción de hábitats y ecosistemas, previenen delitos ambientales, previenen los desbordamientos zoonóticos, como el que originó el coronavirus; previenen la contaminación y los incendios; en fin, cuidan como a la niña de sus ojos a la flora y fauna. Los enemigos de los Guardabosques son los grupos armados ilícitos y mafias dedicadas a cultivos ilícitos y extracción de minerales en áreas protegidas. Los Guarda parques realizan su labor por su propia cuenta y riesgo, no se les brinda suficiente y permanente capacitación y cumplen su tarea con sus propias manos o equipos deficientes; como tampoco cuentan con seguros adecuados; a excepción de una póliza que cubre a los Guardabosques voluntarios mientras ejercen su altruista misión.

Aunque los guardabosques que también se les conoce como guardarecursos, guardas forestales, guardas ambientales y guardafaunas; datan de épocas antiquísimas, en los últimos tiempos las personas que trabajan cuidando el planeta, se vienen interesando sobre esta profesión, en mora de ser declarada como tal, y poniendo de relieve su relevancia para el futuro del planeta. En 1992 a orillas de un lago en Escocia, se creó La Federación Internacional de Guarda parques (FIG), que recomienda que en todos los países se funden Asociaciones de Guarda parques. Años más tarde ocho asociaciones, el mismo numero de personas que se salvaron después del diluvio universal, conformaron la Alianza Universal de Apoyo a los Guardabosques (URSA), integrada por Fauna & Flora International, Force For Nature, Global Wildlife Conservation, la Federación Internacional de Guarda parques, Panthera, UICN, la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, WWF y la Sociedad Zoológica de Lond.

De acuerdo a UNODC (Oficina de la ONU contra la droga y el crimen), el Programa Familia Guardabosques es una experiencia única en el mundo, tanto en su estrategia como en su funcionamiento. A finales de 2001 se implementaron en Colombia las Familias Guardabosques, a quienes se entregaban estímulos económicos condicionales. “Debemos recuperar las familias guardabosques, y hacer que el pago por servicios ambientales implique crear familias páramos, guarda ciénagas. Necesitamos involucrar a las comunidades en las defensas de esos ecosistemas”, señaló el presidente Duque.

