Pogacar nuevo campeón del Tour de France

En lo más alto del podio, el esloveno Tadej Pogacar del equipo Emiratos Árabes Unidos se impuso en los Campos Elíseos, adelantando la celebración de su cumpleaños número 22.

Pagacar se convierte en el segundo ganador más joven de la historia del Tour, después del francés Henri Cornet quien en el año 1904 se coronó como rey del Tour con 19 años. Se convirtió en la revelación de este año ganando el Tour, la clasificación de los jóvenes y el premio a mejor escalador. En el podio lo acompaño su compatriota Primoz Roglic y el australiano Richie Porte.

La última etapa que está envuelta en un ambiente de celebración y no de competencia, la clasificación no cambió y cerraron con broche de oro el recorrido de más de 3.400 kilómetros correspondiente a la edición de este año, le dieron la victoria a George Bennett consiguiendo su segunda victoria «¡Es indescriptible! El maillot verde, los Campos Elíseos… He sufrido tanto en la montaña para llegar a este momento», declaró.

El Team Movistar subió al podio como el ganador en al clasificación por equipos, premio que obtiene por tercera vez consecutiva.

Para la última etapa de la versión 107 del Tour, los ciclistas quisieron hacer algo diferente y en la línea de partida, usaron mascarillas con la frase «No al racismo«.