Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (310)

TODO ESTÁ DICHO, PERO NO LO PRACTICAMOS

Sobre el coronavirus se ha dicho todo. Hasta que ya tenemos vacuna. Y como ya está dicho todo entonces lo que falta es repetir, repetir y poner en práctica las recomendaciones. Por eso en esta lección voy a repetir lo que sabemos pero que no practicamos. Entonces a tomar papel y lápiz y a poner en práctica.

1) No hablemos de tapabocas. Hablemos de tapa nariz y boca. Y usemos el tapa nariz y boca, en todo momento en el que estemos fuera de la casa. O en la casa si es necesario. Que no haya un solo espacio, así sea milimétrico que permita que el virus pueda entrar por nariz o boca. Si es de los que usan los odontólogos, que sea doble y los dos para un uso máximo de 8 horas.

2) Cuando estemos en la calle usar careta. Pero que no sea de lujo. Que verdaderamente nos proteja, que sea paralela a nuestro rostro.

3) Mantener la distancia social. En cuanto sea posible dos metros. No nos confiemos en que puede ser menos de dos metros.

4) Evitemos estar en grupos y menos con personas que no conocemos. Cero estar en grupos.

5) Ojo con esta necesidad. Aseo, aseo, aseo. De las manos cada vez que hemos tocado superficies. Agua y jabón. Refregar las manos durante por lo menos 30 segundos. Para tomar el tiempo, recite la estrofa que más le guste o el coro de una canción que le agrade.

6) No se frote los ojos, ni la nariz.

7) Use pañuelo al estornudar o toser

8) Ojo con los domicilios y mercados. Todo debe desinfectarse antes de entrar a casa. Todo desinfectado

9) Si tiene síntomas de tos o dolor de garganta o decaimiento consulte inmediatamente.

10) Evite contagiarse y contagiar. Esta es la mejor vacuna.

REPITA LA LECTURA DE ESTA LECCIÓN

Repita la lectura de esta lección cuantas veces sea necesario y ponga en práctica estas recomendaciones básicas. No son optativas, son obligatorias si quiere salvarse y salvar a su familia. Coméntela y compártala en familia y con sus parientes y amigos.

TOMADO DE LA RED

CÓMO PROTEGERSE Y PROTEGER A LOS DEMÁS. Resumen

Ninguna protección es totalmente segura. Nada es exagerado. Así puede salvarse y salvar su vida.

La mejor manera de prevenir la enfermedad es evitar la exposición a este virus.

Todos los que salen a la calle deben ser sospechosos de portar el virus. Ojo con los asintomáticos. Son aparentemente sanos, pero muy peligrosos.

Lávese las manos.

Es de suma importancia que se lave:

Antes de comer o preparar la comida

Antes de tocarse la cara

Después de ir al baño

Después de salir de lugares públicos

Después de sonarse la nariz, toser o estornudar

Después de manipular su mascarilla

Después de cambiar pañales

Después de cuidar a una persona enferma

Después de tocar animales o mascotas

Use un desinfectante de manos que contenga al menos un 60 % de alcohol. Cubra toda la superficie de las manos y frótelas hasta que las sienta secas.

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca sin haberse lavado las manos.

Bote los pañuelos desechables usados a la basura.

Limpie y desinfecte diariamente las superficies que se tocan con frecuencia . Esto incluye las mesas, las manijas de las puertas, los interruptores de luz, los mesones, las barandas, los escritorios, los teléfonos, los teclados, los inodoros, los grifos, los lavamanos y los lavaplatos.

Esté atento a los síntomas. Esté atento a la aparición de fiebre, tos, dificultad para respirar.

Controle su temperatura si presenta síntomas.

SIGAMOS CULTIVANDO LA PAZ EN LA FAMILIA

Sigamos cultivando el respeto, las palabras decentes, la autoestima, el civismo, en nuestra familia, en nuestra sociedad y en Colombia para para tener un futuro en sana convivencia.

Bogotá, del 21 al 27 de septiembre de 2020

