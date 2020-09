Desde este martes regresa el Pico y Placa a Bogotá

La medida de pico y placa para los vehículos particulares regresa desde este martes 22 de septiembre luego de seis meses suspendida, debido a la cuarentena nacional por contingencia del COVID-19. Aquí te explicamos de qué manera se volverá a implementar.



Así funcionará la medida:

Las placas terminadas en número par no pueden movilizarse en las fechas pares y las placas que finalicen con dígito impar, tendrán restricción los días impares.

Aplicará de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 3:00 p.m. a 7:30 p.m.

Excepciones:

El personal de salud está exento de la medida.

Los vehículos híbridos y dedicados estarán exentos de la medida.

Los vehículos con tres o más ocupantes durante todo el trayecto (origen-destino) estarán exentos.

Las excepciones para los vehículos adscritos a la Unidad Nacional de Protección así como personas en condición de discapacidad se mantendrán.

Los propietarios que accedan de manera voluntaria al Pico y Placa Solidario también estarán exentos, debido a la contribución social que deben pagar.