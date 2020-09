ICETEX abre convocatoria de 95 becas para estudios de posgrado, investigación o idiomas en Estados Unidos y España

En el marco de la estrategia de internacionalización de la educación superior de ICETEX y en alianza con gobiernos e Instituciones de Educación Superior se encuentran abiertas varias convocatorias para realizar estudios de idiomas o posgrado en diferentes áreas que se traducen en oportunidades para que 95 colombianos estudien becados en el exterior o en Colombia.

Las convocatorias abiertas ofrecen las siguientes becas:

La Universidad de Atlantis, (Miami, EEUU) ofrece 10 becas que cubren el 100% de la matrícula para estudios virtuales de inglés y de maestrías en diferentes áreas.

En España, el Instituto Europeo de Posgrado (IEP) ofrece 3 becas que cubren el 100% del valor de matrícula y 30 que cubren el 50% del valor de la matrícula para adelantar estudios de MBA, Especializaciones o Maestrías en diferentes áreas.

También para España, se encuentra vigente la convocatoria para acceder a 50 cupos de alojamiento en la residencia del Colegio Mayor Colombiano Miguel Antonio Caro.

La Fundación Mariano Ospina Pérez e ICETEX ofrecen 2 becas del 100% en el costo de matrícula, para adelantar estudios de Posgrado en Colombia o en exterior.

Becas en Atlantis University (Miami, Florida – Estados Unidos)

La Universidad de Atlantis en Estados Unidos ofrece 5 becas que cubren el 100% del valor de la matrícula para profesionales colombianos que deseen realizar estudios de inglés como segunda lengua. Igualmente ofrece 5 becas que cubren el 100% del valor de matrícula para que cinco profesionales colombianos realicen estudios de maestría en diferentes áreas.

Los demás costos serán asumidos por el estudiante (tiquetes y alojamiento, libros, costo de repetición de cursos en caso de reprobar, aranceles de grado y gastos por manutención).

El programa está dirigido a profesionales universitarios en áreas afines a programas en administración, ingenierías, seguridad informática, gestión hospitalaria y estudios de idiomas, entre otros, y para quienes preferiblemente cuenten con experiencia profesional o que se desempeñen en entidades públicas o privadas en temas directamente relacionados con el programa a realizar.

La convocatoria estará abierta hasta el próximo 9 de octubre de 2020 para que los seleccionados inicien estudios a finales del mes de octubre de 2020.

Los programas ofrecidos son:

Master of Business Administration (MBA)

MBA in Business Intelligence

MS in Hospitality Management

MS in Information Technology

MS in Cybersecurity

MS in Healthcare Management

MBA + MS Healthcare Management

Estudio o perfeccionamiento de Inglés

Requisitos exigidos:

Contar con admisión de la Universidad.

Ser mayor de 23 años y menor de 65 años.

Contar con un promedio mínimo de notas de pregrado de 4,0 sobre 5,0.

Preferiblemente tener mínimo 1 año de experiencia profesional en el área del programa a realizar y gozar de buena salud física y mental.

Para obtener información de los programas, visite el enlace www.atlantisuniversity.edu o solicite información al correo electrónico: international@atlantisuniversity.edu

Para mayor información y postulaciones sobre la convocatoria de 5 becas para estudios de inglés en Atlantis ingresar a: https://www.icetex.gov.co/SIORI_WEB/DetalleConvocatoria.aspx?Convocatoria=5205520&Aplicacion=1&vigente=true

Para mayor información y postulaciones sobre las 5 becas para estudios de maestrías en diferentes áreas en Atlantis ingresa a: https://www.icetex.gov.co/SIORI_WEB/DetalleConvocatoria.aspx?Convocatoria=6127820&Aplicacion=1&vigente=true

50 becas para alojamiento en Madrid, España

El Gobierno de Colombia, a través del Colegio Mayor Colombiano Miguel Antonio Caro, en Madrid, España, ofrece la posibilidad para que 50 profesionales colombianos admitidos en programas de posgrado (maestría o doctorado) en una institución de educación superior en la capital española, puedan gozar del beneficio de beca por rubro de alojamiento, por tres meses a partir del 1 de octubre de 2020 hasta el 20 de diciembre de 2020.

Los costos que cubre la beca de alojamiento en el Colegio Mayor Colombiano Miguel Antonio Caro, ubicada en la ciudad universitaria de Madrid, son: cupo en residencia individual con cama individual/sencilla, baño, climatización, escritorio, armario, microondas y nevera. El Colegio ofrece todos los servicios públicos: wifi, agua, gas, luz, limpieza de habitación semanal, cambio de sábanas y toallas y autoservicio para lavandería.

Requisitos:

El aspirante debe ser mayor de 22 años y menor de 65 años.

Tener un promedio mínimo de notas de pregrado de 3,7 sobre 5,0,

Contar con mínimo 1 año de experiencia profesional.

Tener visa aprobada por el Gobierno de España para el periodo 2020 – 2021 y gozar de buena salud física y mental.

Para mayor información y para postulaciones de las becas para alojamiento en España que cierra el 2 de octubre de 2020 a las 4:00 p.m., hora colombiana, ingresa a: https://www.icetex.gov.co/SIORI_WEB/DetalleConvocatoria.aspx?Convocatoria=5103120&Aplicacion=1&vigente=true

33 becas para estudios virtuales en el Instituto Europeo de Posgrados (IEP) en Madrid, España

Este programa de becas ofrece la posibilidad para que 30 profesionales colombianos estudien programas virtuales de MBA, Maestrías y Especializaciones en áreas de administración, economía o áreas afines, con beca del 50% por gastos de matrícula. También ofrece tres (3) cupos más para que igual número de colombianos profesionales estudien con beca del 100% de cubrimiento de gastos de matrícula en los mismos programas ofrecidos en esta convocatoria.

La convocatoria del Instituto Europeo de Posgrados prioriza a aspirantes que preferiblemente cuenten con experiencia profesional en el área del programa o que se desempeñen en entidades públicas o privadas en temas directamente relacionados con el programa a realizar.

Requisitos:

El aspirante debe contar con la solicitud de admisión al programa.

Debe ser mayor de 23 años y menor de 65 años.

Contar con un promedio mínimo de notas de pregrado de 4,0/5,0;

Tener preferiblemente mínimo 1 año de experiencia profesional en el área del programa a realizar y gozar de buena salud física y mental.

Para mayor información y para postulaciones de las becas para estudios virtuales en el Instituto Europeo de Posgrados que cierra el 05 de octubre de 2020, y que inicia estudios el 27 de octubre de 2020, ingresa a:

https://www.icetex.gov.co/SIORI_WEB/DetalleConvocatoria.aspx?Convocatoria=6127720&Aplicacion=1&vigente=true

2 becas Fundación Mariano Ospina Pérez – ICETEX para investigación en ciencias agropecuarias o afines

La Fundación Mariano Ospina Pérez e ICETEX ofrecen 2 becas del 100% por gastos de matrícula para adelantar proyectos investigativos en áreas de ciencias agropecuarias en Colombia o en el exterior.

La convocatoria está dirigida a integrantes de asociaciones campesinas, cooperativas agropecuarias, instituciones de investigación, profesionales universitarios en las áreas de ciencias agropecuarias o áreas afines cuyos proyectos estén encaminados a la producción alimentaria, abastecimiento, garantía y fomento a la biodiversidad de la producción alimentaria o acceso a la estructura productiva de alimentos en Colombia.

Las becas brindan apoyo financiero de hasta USD $16.000 para la realización de estudios de posgrado en Colombia o en el exterior en un área relacionada con la temática de la convocatoria.

Requisitos:

El aspirante debe ser mayor de 22 años y menor de 65 años.

Tener un promedio mínimo de notas de pregrado de 3,7/5,0.

Contar con mínimo 1 año de experiencia profesional en el área del programa a realizar.

La convocatoria se encuentra abierta hasta el próximo 10 de diciembre de 2020 a las 4:00 pm, hora colombiana, para iniciar el 6 de septiembre de 2021 y su culminación será el 29 de septiembre de 2023.

Para mayor información o postulaciones sobre la convocatoria a becas de la Fundación Mariano Ospina Pérez e ICETEX, ingresa a: https://www.icetex.gov.co/SIORI_WEB/DetalleConvocatoria.aspx?Convocatoria=6901421&Aplicacion=1&vigente=true