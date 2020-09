Monsieur Periné le canta a las mujeres ‘Aisladas No Solas’

La cultura es una herramienta para llegar no sólo a las conciencias, sino también a las emociones, es un canal sensibilizador que permite hilar mensajes positivos y esperanzadores. Por ello, Fundación Avon y Fundación She Is, con el apoyo de Discovery, se unen, en el marco de la campaña global #AisladasNoSolas, para amplificar un mensaje contundente: erradicar todo tipo de violencias contra las mujeres.

En esta oportunidad de la mano de la agrupación musical Monsieur Periné, se realizará el segundo concierto “Un Canto por las Mujeres #AisladasNoSolas” para concientizar a la población sobre esta problemática y sus incrementos durante la pandemia e invitar a la toma de acciones que permitan acabar con este flagelo.

La violencia de género se ha convertido en un riesgo potencial que para muchos es imperceptible y a raíz de las medidas de aislamiento social por COVID–19 los casos han ido en ascenso debido a que en la mayoría de los casos las mujeres han debido permanecer encerradas con sus agresores. Por ello, nace la campaña #AisladasNoSolas, una iniciativa de la Fundación Avon en el mundo en la que se informa a la sociedad sobre las herramientas disponibles para asistir a una víctima de violencia, así como aprender a identificar cualquier tipo de agresión; física, sicológica, sexual, económica y a brindar atención y asistencia efectiva a todas esas mujeres por parte de su propio entorno. De esta manera, y con el fin de dar continudad a este propósito, se desarrolló una potente estrategia de contenidos en la que se incluye el formato concierto para recordarle a cada mujer que NO está sola #NoEstasSola.

“Un canto por las Mujeres #AisladasNoSolas invita a reconocer las señales de maltrato, a cambiar los comportamientos violentos con pedagogía e inspirar a las víctimas a superar y sanar las heridas que han dejado sus agresores. Pero también, a hacer un llamado a toda la sociedad civil a sumar fuerzas para afrontar la pandemia silenciosa de la violencia de género. Hoy alzamos nuestra voz a través de la música”, comentó Carolina Henao, Directora Ejecutiva de la Fundación Avon Colombia.

“Esta realidad que vive una de cada tres mujeres en el mundo y que, por causa del confinamiento ha aumentado, debe ser superada con estrategias diversas. La música, por ejemplo, es un medio de concientización que tiene mucho poder en la mente y en los corazones” Agregó Catalina García cantante de la agrupación Monsieur Periné.

Por su parte, Nadia Sánchez, Fundadora y presidenta de la Fundación She Is, comentó “debemos seguir alzando la voz por todas las mujeres que a diario viven el maltrato en sus hogares y entornos. Alzamos la voz para que esta cifra no siga aumentando. Invitamos a romper el silencio cuando se es testigo de la violencia de género y transmitimos valentía a aquellas mujeres que padecen agresiones, para que no duden en denunciar, recuerden que el silencio también es una arma letal”.

Con el fin de darle un mayor alcance al mensaje y partiendo de su compromiso social en el país se une al concierto “Un canto por las Mujeres #AisladasNoSolas” la compañía Discovery. A proposito Lina Villegas, Head of Content de Discovery Colombia, comentó: “En Discovery estamos dispuestos a apoyar iniciativas que busquen generar cambios positivos en la gente para construir una mejor sociedad, por lo que en el marco de esta campaña, y con nuestra propia campaña #NoEstasSola nos unimos a la Fundación Avon para la Mujer y la Fundación She Is, para concientizar y seguir contribuyendo a eliminar las violencias contra las mujeres”.

De esta manera, y con una iniciativa que articula el trabajo social de diferentes instituciones, se espera que miles de personas se unan al concierto el próximo jueves 24 de septiembre a las 6:00 pm a través de las cuentas de Facebook: Fundación Avon Colombia, AvonCO, She-Is Foundation y las páginas de Youtube: AvonColombia y Discovery Home & Health.

Acerca de la Fundación Avon para la Mujer

La Fundación AVON fue creada en el mundo en 1955 y en Colombia tiene presencia desde 2005. Es considerada la Fundación Privada más grande del mundo de apoyo a la Mujer por el impacto de sus causas y por el aporte económico que ha hecho durante su trayectoria. Pilares estratégicos: Generar conciencia sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama, contribuir a eliminar las violencias contra las mujeres y promover la equidad y el empoderamiento.