Estos son los requisitos para volar al exterior desde el aeropuerto El Dorado

El lunes 21 de septiembre se reactivaron los vuelos internacionales desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Los destinos a los que usted puede viajar desde este momento son: Estados Unidos, México, República Dominicana, Brasil, Ecuador, Bolivia y Guatemala.

Los viajeros que lleguen a Colombia antes del 30 de septiembre no se les exigirán la prueba PCR, así lo informó Migración Colombia.

Ahora bien, si usted va a viajar debe tener en cuenta los siguientes requisitos del Ministerio de Salud:

Los primero que debe realizar antes del check in es llenar un formulario tipo migratorio que se encuentra disponible en la página www.migracioncolombia.gov.co, este se hace entre 24 y 1 hora antes del viaje.

Para salir de Colombia hay que tener en cuenta los requerimientos del país destino.

El acceso al aeropuerto será máximo de 3 horas antes de la salida del vuelo. Esto con el objetivo de evitar aglomeraciones en el terminal aéreo.

El uso del tapabocas es obligatorio desde la entrada al aeropuerto, durante el viaje y en el puerto de llegada. (no importa la duración del recorrido).

Para los vuelos cortos se recomienda no usar los baños del avión.

Para los vuelos de mediana y larga duración se recomienda llevar varios tapabocas para reemplazarlos.

El aeropuerto El Dorado hace las siguientes recomendaciones a todos los viajeros para evitar aglomeraciones y entre todos prevenir cualquier contagio.

Antes de salir de casa descarga la aplicación móvil del aeropuerto El Dorado y crea tu Dorado Pass. No olvides descargar digitalmente o impreso tu pasabordo desde la app.

Llega 2 horas antes de tu vuelo para no generar aglomeraciones en el aeropuerto.

No olvides usar tapabocas siempre.

Al aeropuerto solo podrán entrar los viajeros, no se permiten acompañantes.

Si te van a llevar, tu acompañante debe hacerlo únicamente en las zonas permitidas y marcharse enseguida.

Cuando llegues al aeropuerto identifica las puertas habilitadas y mantén los 2 metros de distancia con cada persona.

Debes utilizar siempre los tapetes de desinfección para zapatos y llantas de equipaje.

Al llegar al filtro de control presenta el Dorado Pass digital o impreso para poder ingresar.

Desinfecta tus manos en los dispensadores.

Al pasar por el corredor térmico se tomará la temperatura, si esta supero los 38 grados se activará un protocolo especial dirigido por la secretaria de salud de Bogotá.

Sigue las indicaciones de los 8 mil stickers que hay en el piso.

Si olvidaste imprimir el check in o la etiqueta para tu maleta puedes hacerlo en alguno de los auto módulos especiales para esto.

Puedes registrar tu equipaje de bodega haciendo uso del servicio self bag drop.

Al ingresar a los muelles internacionales encontraras unas puertas de seguridad que solo se abrirán escaneando tu pasabordo.

Espera el vuelo en las sillas que están marcadas solamente.

Para abordar sólo escanearás tu pasabordo en la pantalla del counter.

Dentro del avión sigue las recomendaciones del personal de la aerolínea.