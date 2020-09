A la cárcel fueron enviados patrulleros de la policía por muerte de Javier Ordoñez

–Por constituir un peligro para la sociedad, la jueza 29 de control de garantías determinó enviar a la cárcel a los patrulleros de la Policía procesados por la muerte del estudiante de derecho Javier Humberto Ordoñez Bermúdez, tras someterlo a ininterrumpidas descargas eléctricas con un taser y propinarle una salvaje golpiza en hechos ocurridos en Bogotá el pasado 9 de septiembre.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, la juez impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a los patrulleros Harvy Damián Rodríguez Díaz y Juan Camilo Lloreda Cubillos, quienes, al efecto, fueron trasladados a la cárcel para funcionarios públicos y policías de Facatativá, Cundinamarca.

Durante las audiencias realizadas virtualmente, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a los dos uniformados los delitos de homicidio agravado y tortura agravada. Los cargos no fueron aceptados por los procesados.

El material probatorio y los testimonios dan cuenta de que Rodríguez Díaz y Lloreda Cubillos habrían realizado el procedimiento policial frente al conjunto residencial en el que vivía Ordóñez Bermúdez, y coordinaron su traslado hasta el CAI de Villa Luz, en la localidad de Engativá.

En este punto, al parecer, hubo otras actuaciones que desencadenaron la muerte del estudiante de derecho, como lo precisó el informe de necropsia realizado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Precisamente la jueza de control de garantías sostuvo que Javier Ordoñez Bermudez fue víctimas de tratos crueles e inhumanos, tal como quedó evidenciado en la inspección técnica del cadáver realizado por los forenses.

“Se encontraron en varias partes del cuerpo, escoriaciones o sea lesiones en la piel, que se producen por la roce continúo de algo, abrasiones (lesiones causadas por traumatismos), laceraciones, heridas en tejidos blandos, hematomas; tenía signos de violencia según anotan los policías judiciales”, afirmó la jueza.

“Precisamente les imputan la tortura por esos tratos crueles e inhumanos que no eran necesarios, una vez que ya tenían reducido a Javier Humberto mientras que, un policía le tenía oprimida la cabeza y el cuello, el otro estaba con el taser, que produce la contracción de los músculos que impide que la persona se mueva, o sea lo tenían inmovilizado”, añadió.

La jueza de control de garantías estableció que «la fuerza es necesaria cuando se requiere, y de manera proporcionada no desbordada», como la aplicada por los dos policías sobre «un ciudadano que ya estaba reducido, que ya no podía respirar, que ya no se puede mover, que pide que ya no le hagan nada más».

«Lo trataron con el menor respeto de la dignidad humana», señaló y agregó: «Aquí en el delito de tortura lo que se puede inferir de acuerdo a lo dicho por el señor Wilder, y de los mismos guardas de seguridad del conjunto donde vivía la víctima era que querían castigarlo, porque tal vez les dijo que les pusiera el comparendo ¿era ese el comportamiento que debían desarrollar los patrulleros, o era mejor llamar el apoyo para poderlo reducir sin tener que utilizar el taser y sin tener que recurrrir a darle tantos golpes?

Finalmente advirtió que la obligación del Estado es proteger a la ciduadanía, pero en este caso los agentes del Estado utilizaron todo su poder, no para proteger a un ciudadano, sino para reducirlo con la máxima violencia.