«Haremos una ciudad de 30 minutos con vías para bicicletas y peatones» Alcaldesa

Una ciudad con muchos centros, donde los habitantes puedan vivir y trabajar en un radio de 30 minutos, en distritos sostenibles ambientalmente unidos por corredores verdes, con prioridad para peatones y ciclistas. Este es el plan para una Bogotá sostenible que la alcaldesa Claudia López compartió durante el encuentro ‘The New Carbon-Zero Normal for Cities’, organizado por The New York Times, en el que compartió experiencias con Yvonne Aki – Sawyerr, alcaldesa de Freetown (Sierra Leone), y Laurent Bataille, vicepresidente ejecutivo de Schneider Electric, compañía dedicada a encontrar soluciones de construcción sostenible.

Brad Plumer, periodista especializado en cambio climático del New York Times fue el moderador. «Lo que funciona en Copenhague no es lo que funciona en Nueva Delhi, y hemos visto organizaciones como C40 hablar al respecto. No hay duda de que es un gran reto y hay mucho por hacer para que las ciudades puedan enfrentar el cambio climático”, dijo mientras daba la bienvenida a los participantes.

Así le dio la palabra a la alcaldesa de Freetown, quien contó cómo su ciudad se ha enfocado en la plantación de un millón de árboles para cambiar la calidad del aire y renovar su sistema de transporte público.

Luego llegó el turno de la alcaldesa Claudia López, quien compartió su visión para la ciudad de 30 minutos: “Tenemos una gran oportunidad este año porque presentaremos al Concejo de Bogotá el Plan de Ordenamiento Territorial para los próximos 15 años. Estamos tratando de cambiar la forma como las ciudades se planean y se desarrollan”, dijo.

Según la Alcaldesa, en Bogotá actualmente las personas pasan un promedio de dos horas en sus viajes desde y hacia el trabajo, “gastando casi 30 % de su ingreso en el transporte, lo que a su vez es muy desigual e injusto para las familias pobres”, dijo.

Además, agregó, la movilidad no es sostenible porque no utiliza energías limpias y renovables sino menos contaminantes, por lo que planea cambiar el modelo hacia la construcción de corredores y distritos verdes. “Tenemos que planear mejor nuestra ciudad, no exactamente a la ciudad de 15 minutos como París, porque el cambio de una ciudad de 2 horas a una ciudad de 15 minutos es un cambio demasiado grande, sino a una ciudad de 30 minutos, en las que podamos usar formas de transporte sostenible”.

En este modelo de ciudad tienen prioridad los peatones y los ciclistas.

“Haremos una ciudad de 30 minutos, con vías para bicicletas y para peatones, que no es una ciudad para atravesar sino una ciudad para quedarse, para disfrutar, con distancias de 30 minutos, con transporte sostenible, y con buena infraestructura para peatones y para bicicletas. Esta es la ciudad que estamos tratando de construir y la gran oportunidad es que tenemos el apoyo y la inversión del gobierno nacional”.

Ante la pregunta por el papel de los carros eléctricos en la construcción de una ciudad sostenible, respondió: “No podemos seguir construyendo vías para los carros, no importa que sean eléctricos. 84% del espacio de Bogotá está dedicado a los carros. Los carros son únicamente el 15 por ciento de los viajes diarios. No tiene sentido. Si el 30 % de los viajes se hacen a pie, y el otro 10 a 15% se hacen en bicicleta, al menos deberían tener el 45% del espacio”.

“El factor definitivo es planear la ciudad para que haya muchas centralidades y se pueda caminar. Superar las distancias es superar la desigualdad y la segregación de la ciudad, y eso nos permitirá tener una ciudad más sostenible. Por supuesto, queremos conectar estas centralidades con corredores verdes. Si me preguntas, la inversión más importante en el siglo XXI no son ni siquiera los metros. Lo más importante es crear un sistema peatonal y de bicicletas”, agregó, y reconoció que este cambio no se va a lograr en el corto plazo, pues lo importante es hacer un cambio en los hábitos de la ciudad.

Y para ello, dijo, el gran detonante fue la pandemia. “El covid es un reto para todo y ha afectado todo. Pero también nos ha llevado a la reflexión de cuáles son nuestros hábitos de vida y por lo mismo nos ha llevado a un gran cambio obligatorio. Es una gran oportunidad de cambio sostenible, una oportunidad más que una amenaza. Esto no va a cambiar en un año, para eso estamos organizando el POT para 15 años”.

Sobre el mecanismo para construir los distritos verdes, la alcaldesa se refirió al cambio del uso del suelo para que sea mixto, con el fin de construir las múltiples centralidades donde converjan viviendas, industria y zonas comerciales: “Hay que tener incentivos fiscales para construir distritos con usos mixtos, no esta planeación industrial donde el trabajo queda en un lugar y la vivienda en otro. Es la visión de Jane Jacobs en el siglo XXI. Los usos mixtos también deben permitir que haya viviendas para personas de distintos niveles de ingreso en el mismo lugar”

La mandataria de la capital concluyó que la construcción de una ciudad más sostenible resultará, eventualmente, en una ciudad más igualitaria y armónica. “Creo que todas estas herramientas combinadas, puestas en marcha durante al menos 15 años, es lo que puede cambiar el patrón de organización y movimiento en nuestras ciudades para hacerlas más sostenibles, más equitativas, y cerrar las brechas de la desigualdad”.