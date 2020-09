Claudia López pedirá a Choachí que implemente turnos para la subida al Verjón

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció este sábado que le propondrá a la Alcaldía del municipio de Choachí establecer horarios para la subida al Verjón, que permita organizar de mejor manera el tránsito por esta vía de alta afluencia de ciclistas.

“Le vamos a proponer al Alcalde de Choachí establecer horarios en Bogotá de 4 a.m. a 11 a.m., entre jueves y domingo donde cerremos la vía exclusivamente para ciclistas y luego de 11 a.m. en adelante para carros. Ya que es una vía estrecha. Como también lo es la de Patios”, afirmó López.

Resaltó que el ciclismo es del corazón de Colombia y en vez de restringirlo se deben organizar los espacios para incentivarlo.