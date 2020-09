Ejército desmiente secuestro de 40 personas en Tumaco

El comandante del comando número 2 Brigadier General Alvaro Pérez Durán, señaló que las autoridades no tienen indicios de el supuesto secuestro de 40 personas en zona rural de Tumaco – Nariño, además desmintieron que en la zona se haya presentado un desplazamiento de la comunidad indígena.

En declaraciones recogidas por Caracol Radio, el general Pérez aseguró que «No hay desplazamiento ni secuestro de 40 personas en la zona del resguardo indígena Awá, Inda Sabaleta, en Tumaco, Nariño».

“En los registros que estábamos realizando, encontramos tres cuerpos de sexo masculino, las cuales fueron puestas en conocimiento a la Fiscalía, cuerpo técnico y Policía Nacional que inmediatamente iniciaron procesos sobre los actos urgentes de los hechos. También encontramos dos personas heridas, a las que se les prestó atención y fueron desplazados al hospital de Tumaco”, puntualizó el alto oficial.

Las declaraciones del comandante militar se dieron luego que el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) denunciara que el enfrentamiento entre grupos armados ilegales dejó cinco muertos, dos heridos y unas 40 personas retenidas por el Frente Olíver Sinisterra.

«En el resguardo Inda Sabaleta Awá, situado en el área rural de Tumaco, hay presencia y enfrentamiento de grupos armados. Hay cinco personas muertas y el ‘Frente Oliver Sinisterra’ se llevó 40 miembros de la comunidad, es urgente una acción humanitaria, la comunidad está aterrorizada», advirtió el Cajar.

Agregó: «Hasta el mediodía la zona fue acordonada por el Ejército Nacional y no permitió la toma del resguardo Awá por parte de uno de los grupos armados. No obstante, en este momento ya no hay presencia de la fuerza pública y todavía permanecen familias confinadas por miedo a salir o sin posibilidad de desplazarse temporalmente a un sitio para resguardar su vida».

Igualmente señaló que se desconoce el paradero de las personas retenidas.