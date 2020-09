Carbono: En 2050 sería neutralizado

Por: Luis Eduardo Forero Medina

Son tres las prioridades que encabezan el orden del día de la agenda de los gobernantes de todo el mundo: re dinamizar el crecimiento, incrementar el bienestar y abordar el cambio climático;

éste último de gran importancia para el desarrollo sostenible y la mitigación de la pobreza, como lo reconocieron los gobiernos en el Acuerdo de París y en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Las consecuencias negativas del cambio climático se mejorarían logrando la neutralidad de carbono para el 2050, esto es des carbonizando las economías al sustituirlas por una tecnología basada principalmente en combustibles fósiles abundantes.

Cambiar la inversión en infraestructura a opciones bajas en carbono, combinado con reformas estructurales, podría aumentar el PIB mundial hasta en 5% para 2050, al tiempo que se reducirían las emisiones, indica el análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), “Invertir en el clima, invertir en el crecimiento”. La continuación de este documento es “Financiar el futuro del clima: repensar la infraestructura”, que dice que la ampliación de las inversiones públicas y privadas en infraestructuras bajas en emisiones y sostenibles es fundamental para aumentar la capacidad de recuperación y evitar un mayor bloqueo de carbono.

Un desarrollo respetuoso con el clima es lo que no ha tenido la humanidad, un 80% del consumo energético mundial y de las emisiones de CO2 lo producen 41 países de la OCDE y del G20; en cuyos sectores industrial, eléctrico, comercial y residencial, así como el transporte no realizado por carretera, la agricultura y la pesca, se supone generan un 85% de las emisiones de carbono por consumo de energía en este grupo de naciones. La energía, el transporte, los edificios y la infraestructura hídrica aportan más de 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Ese organismo internacional al que pertenece Colombia, advierte que, para conseguir un crecimiento respetuoso con el clima, los gobiernos tendrán que llevar a cabo reformas fiscales y estructurales a favor del desarrollo que fomenten inversiones resilientes y de bajas emisiones. Otra parte esencial de la solución es la fijación de un precio a las emisiones de carbono reconociendo que, en todos los países, las tasas efectivas sobre ese elemento son sustancialmente bajas en los sectores no relacionados con el transporte por carretera.

En el presente siglo la salida más económica y accesible para reducir las emisiones de carbono sigue siendo la promesa de la energía solar; que sin embargo es implementada demasiado lento en los países; particularmente en los —países que pertenecen a la OECD, la energía solar representa únicamente 8 teravatios/hora de los 10.000 teravatios/hora (TWh) de electricidad generada. En una actitud de amenaza para el futuro del planeta y de sus moradores, actualmente es tacaña la inversión en infraestructura baja en emisiones de carbono y resiliente al clima; en contraposición a que los estímulos para mudarse a energía e infraestructura verdes, y los desincentivos a las emisiones en todos los sectores, continúan siendo débiles, y al medio billón de dólares al año que actualmente los países se gastan en subsidios al petróleo, el carbón o el gas, según la OCDE. La transformación entre industrias tradicionales e industrias más ecológicas, de bajo carbono y sostenible, debe ser lo más equitativo posible. Lo anterior por cuanto según la OIT (Organización Internacional del Trabajo), así como “Existen enormes oportunidades en una economía verde, pero también un potencial de destrucción de puestos de trabajo”.

Diversas familias de países en vía de desarrollo, continúan esperando cumplan la promesa de instalarle los paneles solares y las cocinas que funcionan con la luz solar, y que al momento de hacer las pruebas y ofrecer formación, les recomendaban reflejar los rayos de luz solar hacia un recipiente metálico pintado de negro en la parte exterior, para que absorba y retenga el calor solar. Cocina y recipiente se siguen dejando esperar, por lo que por ahora continúan recogiendo leña para cocinar, aumentando la deforestación, y soportando la presencia de humos, que agravan la salud.

En esta cruzada, para la financiación de un futuro bajo en carbono, se han unido la OCDE, ONU Medio Ambiente y el Grupo Banco Mundial que piden un giro de ciento ochenta grados a ese respecto, requiriendo el año antepasado a los líderes de los países del G20 a hacer más para permitir un cambio radical hacia inversiones en infraestructuras resilientes al cambio climático y bajas en emisiones de carbono, adoptando una agenda más transformadora. “Es fundamental alertar al mundo, pero no hay nada que alerte más al mundo que la acción”, afirma el rabino Achuléis.

Ahora o nunca es más imperativo cambiar de marrón a verde, adoptando un cambio de las economías y sociedades, que contemple la transición hacia infraestructura baja en emisiones de carbono “Sin embargo, estamos perdiendo tiempo: si queremos cumplir, necesitamos movernos mucho más rápido y lograr un cambio sistémico de billones de dólares en inversiones verdes”, dijo Gabriela Ramos, jefa de personal de la OCDE y sherpa del G20. En Colombia en un periodo de 20 años, se aumentó en un 15 % las emisiones de CO2 (IDEAM, 2019), entre otras causas por el aumento de la producción per cápita.

