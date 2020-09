Uribe explica «episodio de exfiscal Hilda Niño»: La honorabilidad es mi gran afán

–Bajo el título «La honorabilidad es mi gran afán (3)», el expresidente y exsenador Alvaro Uribe Vélez publicó una nota en su cuenta en Twitter en la cual explica «el episodio ex Fiscal Hilda Niño».



La exfiscal Hilda Jeaneth Niño Farfán, se encuentra detenida en desarrollo de un proceso por supuestamente haber favorecido a varios postulados de la Ley de Justicia y Paz, a cambio de altas sumas de dinero. La funcionaria judicial es investigada por los delitos de peculado por apropiación, peculado por uso, cohecho propio, tráfico de influencias y fraude procesal.

Estas son las precisiones que hace Uribe Vélez:

Basado en el auto que me priva de la libertad y en el expediente publicado por el periodismo.

El tema de la ex Fiscal Hilda Niño surge porque el doctor Hernando Torres Barrera me visitó y me expresó que una Fiscal detenida, perteneciente a una familia amiga suya, tenía información sobre tramas en la Fiscalía para afectar a mi hermano y a mi persona. A raíz de esta conversación con el dr Torres Barrera pedí al dr Diego Cadena verificar el tema.

El dr Torres Barrera declaró lo mismo ante la Corte Suprema.

La ex Fiscal Hilda Niño confirmó al dr Cadena la versión que ratificó después ante el Magistrado Reyes de la Corte.

El Magistrado Reyes manifiesta que el dr Cadena conocía a la ex Fiscal e insinúa un posible acuerdo para la denuncia en contra de la Fiscalía. Nunca fue así, cualquier encuentro previo del abogado Cadena y la ex Fiscal Hilda Niño fue anterior a la información que recibí del dr Torres Barrera sobre la manipulación en contra de mi hermano y de mi persona. El dr Cadena habló con la ex Fiscal de otros temas en 2017, antes que se conociera la información que me trajo el dr Torres Barrera el 9 de abril de 2018.

A la ex Fiscal la trasladaron de sitio de reclusión por una tutela de la Corte. El Magistrado Barceló supuso que el traslado obedecía a una gestión nuestra y le compulsó copias al dr Cadena para que lo investigaran. El Magistrado Reyes no mostró interés en este punto específico.

Todo se enviaba a la Corte pero el Magistrado dijo que yo lo hacía para inducirlos a error. Pensé que era transparente mantener a la Corte informada.

Seguiremos con los otros episodios.