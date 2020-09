Gobierno Nacional extiende hasta octubre el aislamiento selectivo y el distanciamiento social responsable en Colombia por el Covid-19

–En el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, el presidente Iván Duque anunció la ampliación hasta el mes de octubre la fase de Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual Responsable, instaurada en Colombia a través del Decreto 1168.

La norma “mantiene las mismas reglas que hasta ahora hemos llevado en este mes de septiembre para el mes de octubre, pero también, con énfasis muy importante en que prevengamos las aglomeraciones, señaló el jefe del Estado en el especial de televisión Prevención y Acción.

“Como estamos próximos a terminar el mes de septiembre quiero, también, dejar claro que el decreto que nosotros expedimos para el primer mes, desde que nosotros decretamos el aislamiento selectivo y el distanciamiento individual responsable, se va a extender durante todo el mes de octubre”, afirmó el presidente Duque.

El Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual Responsable traza pautas para que los colombianos puedan ir retomando su vida productiva, pero con observancia de las normas de autocuidado y el cumplimiento de los protocolos, advirtió el mandatario.

El tema lo había abordado el presidente Duque durante la reunión número 58 del Consejo directivo de la Organización Panamericana de la Salud, en el cual afirmó hizo presentó un informe sobre la manera como Colombia ha venido enfrentando la pandemia del Covid-19.

«Sin salud no hay desarrollo y sin desarrollo no hay sistema de salud sostenible, postura que no entra en dilema ante el Gobierno Nacional, precisó.

En la sesión, que por primera vez se realiza de forma virtual, Duque Márquez expresó el dolor por los miles de colombianos que han perdido la vida por causa del Covid-19, y expresó el sentimiento de solidaridad a las familias que han perdido sus seres queridos, «que sepan de corazón que los acompañamos en estos momentos difíciles ante la pérdida de un ser querido por la pandemia del covid-19».

En Colombia la crisis se enfrentó de manera temprana, aseguró el presidente, indicando que ha sido por fases, con información confiable y el acompañamiento de expertos y científicos. A su vez, agradeció la participación de la OMS/OPS a lo largo de todo el proceso, que aún continúa.

«En ustedes hemos encontrado aliados para enfrentar los tiempos difíciles de la mano de la ciencia, los datos, el conocimiento, los expertos, y la confianza en nuestra capacidad de avanzar en medio de la dificultad», dijo.

Los tres ejes fundamentales, que explicó el presidente, fueron:

1. Proteger la salud de los colombianos: sin importar el lugar donde se encuentren, garantizando el avance y el acceso a la salud de los más vulnerables.

2. Proteger el tejido social: para impedir que se pierdan todos los logros alcanzados durante décadas para superar la pobreza y continuar el rumbo del objetivo que es alcanzar la equidad.

3. Desarrollar herramientas para reactivar la capacidad productiva: para que a pesar del covid-19, los colombianos tengan un país de oportunidades en el que pasada la coyuntura se sigan teniendo caminos para emprender la ruta de los sueños.

Duque Márquez aseguró que en la primera fase «fuimos el primer país de América Latina certificado para la detección del coronavirus», hecho que demuestra la capacidad de reacción frente a este tipo de emergencias y sobre todo la calidad de los inmunólogos del país.

Al inicio de la crisis, Colombia contaba solo con un laboratorio que apenas alcanzaba a procesar mil pruebas diarias. Hoy ya se tienen más de 100 laboratorios públicos y privados con capacidad para procesar diariamente más de 36 mil pruebas.

También se puso en marcha un plan de expansión con el que «pasamos de tener un poco más de 5.400 camas de cuidado intensivo a contar hoy con más de 10.400 camas UCI, que próximamente superarán las 11 mil y que se convierte en un hito en la historia hospitalaria de nuestro país al haber más que duplicado la capacidad en menos de 5 meses», apuntó.

Asimismo, la capacitación del talento humano ha sido esencial y más de 47 mil personas han sido capacitadas en cuidado intensivo, gracias al apoyo del sector salud y sector del sector académico. De igual manera, se creó el Fondo para la Mitigación de Emergencias -FOME- y con él una reserva estratégica nacional con millones de piezas de protección personal que se están entregando en todo el territorio nacional.

«Diseñamos e implementamos nuevos modelos de equidad y llegamos a cerca de 3 millones de familias que no hacían parte ningún programa del estado con un programa de transferencias monetarias no condicionadas, que se llama Ingreso Solidario», agregó el presidente.

Añadió que se lleva a cabo un plan de reactivación denominado Nuevo Compromiso por el Futuro de Colombia, orientado a mitigar los impactos del covid-19 sobre la actividad productiva y a asentar las bases para una recuperación económica rápida sostenible y consciente socialmente, con un eje transversal de fortalecimiento de la salud pública.