Armada Nacional lideró jornada de salud en El Charco, Nariño

Playa Bazán es una comunidad costera ubicada en zona rural del Pacífico nariñense, donde sus habitantes no cuentan con facilidades para acceder a servicios de salud, por lo que la Fuerza de Tarea contra el Narcotráfico No. 72 y la Brigada de Infantería de Marina No. 4 emprendieron las coordinaciones necesarias, junto con la Reserva Naval del Pacífico, para que los pobladores fueran beneficiados con atención médica, servicios especializados y entregas de ayudas humanitarias.

Durante la actividad de acción integral, en la que se cumplieron con todos los protocolos de bioseguridad, se brindaron servicios de medicina general, charlas y tamizajes para la detección de casos de covid-19, odontología, citología, vacunación, desparasitación, programas de promoción y prevención de enfermedades, entrega de medicamentos y seguridad alimentaria. Cerca de 2.300 personas fueron beneficiadas durante la jornada de salud en la vereda Playa Bazán.

Así mismo, se llevó la oferta estatal con afiliación al Sisbén, atención en la Comisaría de Familia y en el programa del Adulto Mayor. Al término del evento fueron entregadas 1.288 ayudas humanitarias.