Director de la OMS: Ningún país puede darse el lujo de esperar la vacuna contra Covid-19

–Ningún país puede darse el lujo de esperar la vacuna, sino que hay que trabajar con las herramientas que se tienen a disposición, advirtió este lunes el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en el marco del 58 Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud – OPS.

«Estamos trabajando para asegurarnos que cuando tengamos una vacuna segura y eficiente, sea accesible a todos los países de la región», indicó, tras hacer un reconocimiento a Colombia al asumir la presidencia de la asamblea del consejo de la OPS, a través del ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez.

El jefe de la OMS ofreció sus condolencias a los países asociados por todas las víctimas que ha dejado la epidemia y seguidamente habló sobre el trabajo que se viene desarrollando a través de los entes rectores de salud para el fortalecimiento de los sistemas de salud.

«Juntos, la OMS y la OPS, han despachado 113 millones de dólares en elementos de protección personal, servicios diagnósticos y otros suministros esenciales a países y territorios de la región», dijo, agregando que se han desarrollado capacitaciones multilingües a miles de personas del sector salud.

El director de la OMS agradeció a los 14 estados miembros de la OPS que han firmado su compromiso con el mecanismo COVAX y a los otros nueve estados que han confirmado su intención de participar, considerándolo como una fuerte expresión de solidaridad.

«La única forma de salir de esta pandemia es a través de la unión nacional y solidaridad mundial. El nacionalismo solamente prolongará la pandemia y demorará la recuperación de la economía», afirmó.

El director de la OMS agregó que ningún país puede darse el lujo de esperar la vacuna, sino que hay que trabajar con las herramientas que se tienen a disposición. Seguidamente, hizo cuatro recomendaciones para afrontar la emergencia sanitaria:

1. Prevención con un enfoque basado en riesgo a nivel local.

2. Protección a los vulnerables para salvar vidas y reducir la carga sobre los sistemas de salud de las personas críticamente enfermas.

3. Educación y empoderamiento a las comunidades para que se protejan a sí mismos y a otros, con un enfoque integral.

4. Dar a los pacientes el derecho a sus pruebas, aislamiento de casos, cuarentena e información de los contactos.

«Los países que hagan estas cuatro cosas y las hagan bien podrán reabrir sus economías, sociedades y fronteras de manera segura, al mismo tiempo que invierten en las vacunas», aseguró.

También dijo que el efecto de la pandemia será duradero y eso implica un reto para todas las naciones, pero que el desafío será especialmente después que pase la pandemia.

«La pandemia nos ha demostrado que ahora más que nunca la inversión en salud no es simplemente lo correcto, sino lo inteligente», apuntó, y dijo ver con beneplácito los informes de la región en los avances, sobre todo para la cobertura en atención primaria.

Tedros Adhanom Ghebreyesus afirmó que la OMS se sigue transformando para trabajar con las naciones en el fortalecimiento de la salud pública y apoyar los planes de mitigación de emergencias y cómo responder a ellas, entregando analítica y datos para dar herramientas necesarias para fortalecer los sistemas de información y tomar las mejores decisiones.

Al cierre manifestó que, como en el pasado, hay que verse al espejo y ver qué lecciones se aprendieron en esta oportunidad y aprenderlas bien; cualquier cambio que haga falta, hacerlo, cualquier error cometido, reconocerlo. Trabajar juntos, con humildad y solidaridad, para que una pandemia de esta magnitud no vuelva a suceder.

«La historia nos juzgará, no solamente por lo que hicimos en respuesta a la pandemia, si no lo que hicimos cuando terminó. El covid-19 es algo muy serio, pero no puede ser una excusa para no cumplir con las responsabilidades que ya se tenían», concluyó.

El ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz Gómez, en su intervención en el 58° Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, aseguró que «nunca como ahora la región de las Américas había enfrentado un reto tan poderoso para su futuro».

«Desde la pandemia de 1918, hace más de un siglo, la salud pública y la seguridad sanitaria de nuestros países, no se había constituido en el centro del Estado y la sociedad, como ahora», aseguró.

Ruiz Gómez indicó que nuestros sistemas de salud han enfrentado el reto más grande con el hecho de responder a una ciudadanía que, con razón, «concibe a la salud como un derecho ligado a la justicia social que hemos construido en los últimos 70 años, mediante la consolidación de la seguridad social en salud».

«Durante el presente año todos los países hemos luchado por la construcción de las capacidades de nuestros sistemas de salud, por el acceso a elementos de protección personal para nuestros trabajadores de la salud, por la expansión de la capacidad instalada de cuidados intensivos, por la consolidación de las capacidades de modelamiento epidemiológico y toma de decisiones tanto en los niveles nacionales como subnacionales», afirmó ante los estados miembros.

En la incertidumbre, que continuará a todavía a lo largo del próximo año, manifestó que existen todavía dos retos fundamentales. El primero, sostuvo, es el «acceso equitativo a la vacuna en un entorno donde los países tienen evidente desventaja en la información y capacidad de negociación frente a los desarrolladores y en donde debemos encontrar y reforzar solidariamente los mecanismos para modular los incentivos económicos frente a las necesidades de nuestros pueblos».

Como segundo reto mencionó la necesidad de abrir las economías para poder asegurar el bienestar de nuestras poblaciones en condiciones de seguridad sanitaria.

«Para la Organización Panamericana de la Salud el covid-19 representa un desafío fundamental en sus 117 años de historia y los países que la conforman debemos proyectarla como el instrumento regional esencial para enfrentarlo, así como los desafíos de futuro para la región», dijo el ministro Ruiz Gómez, asegurando que este 58 Consejo Directivo y 72 sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas se realizan bajo condiciones excepcionales de virtualidad que ha caracterizado las relaciones sociales, empresariales y personales de nuestras poblaciones a lo largo del presente año.

Durante esta sesión, afirmó, se revisarán temas que permitirán el fortalecimiento de nuestra OPS, robusteciéndola operativa y administrativamente. «Por ello es importante que trabajemos para lograr una Organización vigorizada, que tras las lecciones aprendidas y las experiencias exitosas de verse enfrentada a una pandemia global cuente con mayor capacidad de respuesta y soporte para los sistemas de salud de nuestra región».

Agregó que la OPS es de las Américas y para las Américas, por lo cual invitó a los estados participantes a trabajar en estos días bajo esta premisa para lograr decisiones que la fortalezcan como espacio de diálogo y cooperación regional en pro de la salud de los habitantes de las Américas.

«La labor que tenemos por delante en estos dos días tendrá adicionalmente un impacto que trasciende varias dimensiones; a través de las tareas que adelantamos en materia de salud, tendremos la oportunidad de impactar en el bienestar económico y social de la región, debemos seguir trabajando entonces, por el acceso universal a servicios de salud de calidad, garantizando no solo la respuesta al covid-19, sino también la respuesta a retos como la salud mental, las enfermedades no transmisibles, la salud materno infantil, el envejecimiento saludable y el talento humano en salud entre otros», aseguró el jefe de la cartera de Salud en Colombia.

Finalmente reiteró que Colombia agradece a los países miembros la confianza para presidir este Consejo Directivo. «Sea esta la oportunidad como estados miembros de asumir los retos que nos han impuesto a llevar a cabo unas discusiones provechosas que nos permitan proyectar un futuro de oportunidades para nuestros pueblos», concluyó.