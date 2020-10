Culminan las labores de atención en el Hospital Transitorio de Corferias

Luego de cinco meses de funcionamiento, el Hospital Transitorio de Corferias finaliza su operación. En el recinto ferial fueron atendidos oportunamente pacientes de mediana y baja complejidad y con Covid-19, brindando un respaldo a los hospitales de la red pública y privada durante la pandemia.

Entre el 6 de mayo y el 21 de septiembre, se atendieron 515 pacientes. La ocupación del centro transitorio, que nunca llegó al 100%, refleja la pertinencia de las medidas tomadas por la administración distrital, las cuales permitieron que la ciudad superara este primer pico.

Durante estos meses, la ocupación en promedio para pacientes COVID-19 fue del 45,3% y para usuarios de otras patologías fue del 40,9%. Estas cifras reflejan la exitosa atención que se realizó, con apenas el 20 % de los recursos que se tenían estimados utilizar para su funcionamiento. De este modo, de los 200 mil millones de pesos que la Secretaría de Salud apropió para el montaje, adecuación y funcionamiento de este proyecto, gracias a una planeación juiciosa y rigurosa de ese presupuesto, a cierre del hospital sólo se ejecutaron $18.000 millones.

En el Centro Hospitalario Transitorio fueron autorizadas 274 camas para su funcionamiento, lo que permitió la atención de pacientes de las cuatro subredes de servicios de salud, así como de cinco EPS. El conjunto de medidas tomadas por la Administración Distrital para enfrentar la pandemia, como la suspensión de servicios de salud no urgentes, el modelo de atención médica domiciliaria, el aislamiento, y la presencia del Distrito en los territorios para cuidar a la ciudadanía, evitaron que la ocupación hospitalaria de la ciudad se viera sobrepasada.

“Por fortuna no fueron necesarias todas esas camas. No obstante se atendieron más de 500 personas en el Centro hospitalario de Corferias, la red hospitalaria con que contaba Bogotá, tanto en el sector público como privado, fue capaz de absorber 356 la demanda de pacientes que se presentaron en el pico de la pandemia. Afortunadamente no se necesitó tanto como habíamos planteado y eso quiere decir que como ciudad lo hicimos bien”, aseguró el secretario de salud, Alejandro Gómez López.

El proyecto de expansión realizado en el recinto ferial se ejecutó partiendo de los principios de prevención y precaución de la Gestión del Riesgo, que contempla acciones preventivas, correctivas y reductivas para el abordaje adecuado de la pandemia. Así, el Centro Hospitalario Transitorio, ubicado en el recinto ferial de Corferias, fue una medida con la cual la ciudad se preparó de manera rápida, como lo exigía la llegada inminente del COVID-19 al país.

El objetivo era que este centro hospitalario sirviera de respaldo a la reconversión de camas hospitalarias que han venido realizando las Instituciones Prestadoras de Salud de la ciudad, con el fin de aumentar las camas de cuidados intensivos para atender los pacientes críticos de la enfermedad y albergar pacientes con mayor riesgo de padecer la enfermedad, es decir con hipertensión, obesidad, diabetes u otras patologías crónicas que los ponían en riesgo dentro de las clínicas y hospitales que los atendían.