El primer debate Trump-Biden desde la óptica de la gran prensa norteamericana

-Trump amaneció trinando, declarándose ganador, volviendo a cargar contra el «dormido» Biden.

–Muy de mañana este miércoles, el presidente Donald Trump, saludó a los estadounidenses trinando sobre el controvertido primer debate de la campaña presidencial de la noche anterior, que la gran prensa estadounidense calificó de caótico y de espectáculo deprimente.

Trum se declara ganador: «Nadie quiere a Sleepy Joe como líder, incluida la izquierda radical (¡que perdió anoche!). Le faltó el respeto a Bernie, ¡llamándolo perdedor!.

¡Biden SE NEGÓ a usar el término LEY Y ORDEN! Ahí van los suburbios», subraya Trump y agrega:.

Biden quiere empacar la Corte Suprema, arruinándola así. Además, no quiere el fracking, lo que acabará con nuestro negocio de energía y EMPLEOS. ¡La Segunda Enmienda está MUERTA si Biden entra! ¿Es eso lo que quiere de un líder? ¡Destruirá nuestro país! VOTE AHORA EE. UU.

Trump, en cambio, defiende al moderador del debate: «Chris tuvo una noche difícil. Dos contra uno no fue sorprendente, pero divertido. ¡Se hicieron muchos puntos importantes, como lanzar a Bernie, AOC PLUS 3 y el resto, a los lobos! Radical Left está abandonando a Sleepy Joe. ¡Cero entusiasmo demócrata, liderazgo DÉBIL!».

Mientras tanto, desde la óptica de los grandes medios de información de los Estados Unidos, el primer debate de la campaña presidencial entre Donald Trump y Joe Biden, fue caótico, en el que las interrupciones, agresiones y hasta los golpes bajos fueron protagonistas.

The New York Times pregunta: ¿De qué sirvieron 90 minutos de caos en un año de agitación? y se responde:

-No fue exactamente un debate. Gritos, interrupciones y a menudo incoherencias llenaron el aire mientras Trump, a propósito y repetidamente, vapuleaba y se burlaba tanto de su rival como del moderador en una confusión que mostraba la urgencia del presidente de Estados Unidos para poner fin a una carrera en la que las encuestas lo muestran rezagado.

Biden –agrega– se esforzó en expresar sus puntos de vista por sobre la corriente de interjecciones de Trump, dirigiéndose directamente a la cámara para refugiarse de un embrollo que difícilmente representaba un concurso de ideas. Pero Biden no tropezó, contradiciendo meses de dudas planteadas por la campaña de Trump sobre su aptitud mental, y Trump pareció hacer poco para atraer a los votantes que aún no formaban parte de su base.

Y puntualiza: El impacto que tendrá el desordenado debate en la campaña —dado que el 90 por ciento de los votantes dicen que ya están decididos— es una pregunta que queda en el aire. Aquí hay seis conclusiones de lo ocurrido la noche del martes.

En nota de opinión aparte afirma: Un enfrentamiento con Joe Biden se convirtió en una desagradable pelea a gritos que el presidente de Estados Unidos, en su estilo característico, convirtió en un espectáculo sobre sí mismo.

The New York Times defiende al moderador. Afirma que Chris Wallace de Fox News luchó repetidamente para mantener la coherencia de los procedimientos, reducido a veces a suplicar al presidente que hiciera una pausa y permitiera hablar a su oponente.

The Wall Street Journal, afirma que el debate fue un espectáculo deprimente y agrega:

«Nadie esperaba un debate entre Lincoln y Douglas, pero ¿tenía que ser una pelea de World Wrestling Entertainment? Lo que puede ser injusto para los luchadores, que son más presidenciales de lo que sonaron Donald Trump o Joe Biden en su primer debate el martes por la noche.

Además afirma que «el evento fue un espectáculo de insultos, interrupciones, interminables conversaciones cruzadas, exageraciones y mentiras rotundas incluso para los estándares mentirosos de la política estadounidense actual. Suponemos que millones de estadounidenses se alejaron después de 30 minutos, y nosotros también nos hubiéramos dado la vuelta si no lo hubiéramos hecho …»

Remarca que el presidente Trump y Joe Biden discutieron sobre la Corte Suprema, el coronavirus y la economía en un debate marcado por interrupciones e insultos, con el líder republicano diciéndole a su rival que durante «47 años no has hecho nada» y el retador demócrata llamando al Sr. Trump «el peor presidente que Estados Unidos ha tenido».

La CNN incluye un amplio análisis, en el cual comienza diciendo:

«El primer debate de las elecciones generales entre el presidente Donald Trump y el ex vicepresidente Joe Biden ha terminado (afortunadamente). Fue, en una palabra, espantoso».

Además señala:

«Este fue un debate absolutamente terrible que no hizo absolutamente nada para educar al público sobre los dos candidatos y lo que harían si se les dieran cuatro años para servir como presidente de Estados Unidos. Fue, sin lugar a dudas, el peor debate que he cubierto en mis dos décadas en este trabajo. El hecho de que haya sucedido incluso cuando más de 200.000 estadounidenses han muerto a causa del covid-19 y las proyecciones sugieren que el número podría duplicarse, para el 1 de enero, hizo que la falta de seriedad fuera aún más sorprendente… y dolorosa. En pocas palabras, fue un flaco favor a la democracia».

En una encuesta posterior al debate, CNN afirma que seis de cada 10 dicen que Biden ganó y que solo el 28% dice que fue el presidente Donald Trump quien tuvo un mejor desempeño.

Reseña que según la encuesta, el moderador, Chris Wallace de Fox News, tuvo dificultades en hacer que los candidatos no hablaran al mismo tiempo. En un punto, Wallace le habló directamente a Trump y le pidió que dejara de interrumpir: «Señor presidente, su campaña aceptó que ambas partes tendrían dos minutos de respuesta. Sin interrupciones. Entonces, su lado aceptó. ¿Por qué no sigue lo que su campaña aceptó como regla de juego?.

La cadena de televisión Univision, afirma:

«El primer debate entre Trump y Biden deja caos, un ambiguo mensaje al supremacismo y un golpe bajo.

«Un debate caótico, en el que las interrupciones, agresiones y hasta los golpes bajos fueron protagonistas».

Luego reseña:

Trump ha estado agitando temores de supuestos fraudes en el voto por correo, un sistema que se ha usado durante mucho tiempo en Estados Unidos y en donde los casos de fraudes son marginales. Este año, el presidente ha comenzado una ‘campaña’ de descrédito a esa forma de emitir votos, que es especialmente importante en medio de una pandemia, cuando las personas están evitando los tumultos.

Biden, por su parte, se dirigió a los estadounidenses para decirles que aún si Trump no reconoce una derrota, tendrá que salir de la presidencia. «Si él dice que no está seguro si aceptará el resultado de la elección, no importa porque si tenenos los votos, todo se acaba. Se irá. No puede seguir en el poder. Ocurrirá”, dijo Biden. “Solo voten, ustedes tienen el control para determinar cómo lucirá este país durante los próximos cuatro años”.

The Washington Post, tituló:

«Solo los Proud Boys pueden enorgullecerse del vandalismo del debate de Trump».

Según Página 12, los Proud Boys, a los que hace alusión la nota, son “chicos orgullosos” por su traducción en inglés, es una milicia con retórica misógina y anti islam surgida en 2016. Ellos mismos se describen como una asociación que lucha por la libertad de expresión y que apoya a Trump en sus intentos por «restaurar la ley y el orden», frente a las marchas raciales del Black Lives Matter».

«Trump sumerge el debate en feroces disputas», puntualiza la nota del Post y advierte que «las disputas abrumaron un debate que mostró diferencias sustanciales entre el presidente Trump y Joe Biden sobre las crisis convergentes de la nación. Las interjecciones y las burlas del presidente llevaron al moderador Chris Wallace a suplicarle repetidamente que siguiera las reglas acordadas».

En una nota de opinión, el diario de la capital estadounidense, señala que el primer debate presidencial se convirtió en un ejercicio inútil para Joe Biden y el moderador Chris Wallace.

«Biden superó la barra baja que Trump le impuso. Pero Trump aún ganó», puntualiza.

La BBC de Lóndres, también terció en la controversia y recurrió al analista norteamericano Anthony Zurcher, para hacer su nota sobre el debate:

El «debate fue el equivalente político de una guerra con comida», asegura Zurcher sobre lo ocurrido la noche del martes en el primer encuentro frente a frente de Donald Trump y Joe Biden.

«El ganador fue el hombre que terminó menos cubierto de deshechos», señala Zurcher.

Según el analista estadounidense Biden salió mejor librado «aunque sea solo porque su objetivo principal era demostrar a los estadounidenses que podía resistir la presión, que no ha perdido el paso debido a su avanzada edad».

«Fue el final repentino de una velada caótica que difícilmente puede llamarse debate en el sentido tradicional de la palabra. Estos eventos rara vez influyen en una elección de una forma u otra, y esta fue un lío tan confuso que parece poco probable que hayan cambiado la percepción de algunos», afirma Zurcher.

«Probablemente sea una mala noticia para Trump, dado que una de sus verdaderas debilidades es que a muchos votantes de los suburbios les disgustan las maneras a veces groseras del presidente», añadió.

«Por otra parte, si el objetivo de Trump era convertir esta campaña en una alharaca desagradable, dejando a los votantes alienados y con la incertidumbre de si habrá algún tipo de claridad o resolución al final, bueno, fue un trabajo bien hecho», concluye.