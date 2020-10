El protocolo para regular uso de la fuerza ante disturbios en protestas sociales del Gobierno Nacional que alcaldesa de Bogotá no aceptó

–Un proyecto de protocolo para la atención de Manifestaciones pacíficas y el Control de Disturbios para la Policía Nacional, presentó el Gobierno Nacional a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López en cumplimiento de las ordenes impartidas por la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Sin embargo la mandataria Distrital no aceptó la iniciativa del ejecutivo nacional por considerar, por un lado que no podía dictarse por resolución y que se necesitaba adoptarlo mediante una ley estatutaria y por otra parte, porque en muchas de sus partes limitaba el derecho a la protesta social.

Por estas razones, la alcaldesa convino con el gobierno nacional pedir a la Corte y al Tribunal de Cundinamarca ampliar el plazo inicial de 3 días, a dos meses para hacerle las reformas o ajustes al proyecto de protocolo.

Para conocimiento público transcribimos a continuación apartes fundamentales del proyecto de borrador, en el cual, en primera instancia, se precisan los siguientes principios:

1. Enfoque de derechos. Garantía efectiva de los Derechos Humanos.

2. Enfoque preventivo. Prevención de violaciones a los Derechos Humanos.

3. Enfoque diferencial. Trato favorable en beneficio de personas que se encuentren en condición de desventaja.

4. Enfoque pro mujeres. Adopción de medidas que garanticen el reconocimiento de las mujeres en sus diversidades.

5. Enfoque territorial. Adopción de medidas dirigidas a respetar y garantizar el ejercicio de la protesta pacífica.

6. Respeto. Respeto de las personas que participan de la protesta, así como aquellos terceros que son ajenos a ésta.

Definiciones:

Realiza 17 definiciones acopladas con los conceptos dispuestos en la Ley 1801 de 2016, entre las que encontramos:

1. Derecho de reunión y de manifestación pública y pacífica. Toda persona tiene derecho a expresar de manera pacífica sus opiniones a través de movilizaciones o reuniones públicas o privadas.

2. Protesta pacífica. Es una expresión legítima de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libre circulación, a la libre expresión, libertad de conciencia, a la oposición y a la participación.

3. Espacio público. Es el conjunto de muebles e inmuebles públicos, bienes de uso público.

4. Respeto y garantía de derechos. La obligación de respeto de los actores de la protesta.

5. Orden público. Condiciones necesarias e imprescindibles para garantizar el goce efectivo de los derechos humanos.

6. Convivencia ciudadana. Interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas.

7. Corresponsabilidad. Concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar derechos.

8. Aviso previo. Comunicación que se da a las autoridades para que tomen las medidas administrativas conducentes.

9. Uso de la fuerza. Es el medio material, necesario, proporcional y racional, empleado por el personal uniformado de la Policía Nacional.

10. Uso diferenciado de la fuerza. Criterio de aplicación gradual de la fuerza por parte de la Policía Nacional, con base en la aplicación de los principios de necesidad, racionalidad y proporcionalidad.

11. Coordinación. Posibilidad de establecer el diálogo entre las personas, organizaciones de la sociedad civil y las autoridades en las fases antes, durante y después.

12. Marcha. Movilización de un grupo de personas de un punto inicial a un punto final.

12. Plantón. Concentración de personas en un lugar determinado.

13. Disturbio. Es una alteración al orden público por medio de la violencia que ocurre por lo general en la vía pública o en sitio abierto al público.

14. Actos de violencia. Debe entenderse por violencia aquella que: (i) Es de carácter físico o verbal, (ii) lesione o ponga en peligro la vida, integridad, libertad o seguridad de las personas; o (iii) dañe gravemente los bienes públicos o privados.

15. Puesto de Mando Unificado. Instancia temporal de coordinación interinstitucional políticoadministrativa en el orden territorial.

16. Organización Social. Se entiende por organización social toda forma de asociación autónoma formal o no formal sin fines de lucro.

17. Movimiento Social. Se entiende por movimientos social toda forma asociativa que agrupe varios individuos que persiga un objetivo común.

Sobre el uso de la fuerza, el proyecto de protocolo plantea:

Ante situaciones de conflicto o amenaza a la convivencia y seguridad, en coordinación con los gestores de convivencia y Ministerio Público, agotar las instancias de persuasión, dialogo, mediación y gestión del conflicto con los participantes ante posibles disturbios, minimizando el riesgo de confrontación. El uso de la fuerza es el último recurso en este tipo de eventos.

Cuando se estime necesario hacer uso de la fuerza para el restablecimiento de las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana se deberá acatar los principios y estándares internacionales, la normatividad nacional, y las disposiciones y manuales de la Policía Nacional para el efecto.

En caso de que se haga uso de la fuerza que cause daños colaterales, se remitirá informe escrito al superior jerárquico y al ministerio público.

En el evento que se presenten ciudadanos heridos coordinar su inmediata atención, e informar a un familiar o ser querido cercano la situación presentada.

Principios para el uso legal de la fuerza. Teniendo en cuenta nuestra misión institucional, la Policía Nacional hará un uso gradual y legal de la fuerza a través de los medios permitidos y establecidos para el servicio de policía, en consideración a los siguientes principios:

1. Principio de Necesidad: La fuerza este principio hace referencia al estado de necesidad

que obliga el despliegue de fuerza por parte del funcionario de policía, ya que los medios

preventivos y disuasivos no logran proteger el bien jurídico, con su utilización se busca

proteger el bien jurídico, que está a punto de ser lesionado o que está siendo lesionado.

2. Principio de Legalidad: Este principio hace referencia a dos situaciones, primero que la

fuerza debe ser utilizada para cumplir con un deber legal (proteger el bien jurídico) como

es la preservación de las condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad públicas,

condiciones necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos. La otra situación que

se debe tener en cuenta en este principio es que los medios para preservar el orden

público deben estar contemplados dentro de la ley y la normatividad vigente.

3. Principio de Proporcionalidad: Se debe escoger entre los medios eficaces aquellos que

causen menor daño a la integridad de las personas y sus bienes, es decir, que el uso de la

fuerza debe ser proporcional a la circunstancia en que se emplea, de acuerdo con la clase

de agresión al bien jurídico y el valor de éste. No se debe hacer uso excesivo e innecesario

de la fuerza. El funcionario debe tener clara su responsabilidad ética, moral, disciplinaria y

legal en cada una de sus intervenciones policiales.

4. Principio de Temporalidad: La fuerza no puede utilizarse más allá del tiempo

indispensable para el mantenimiento del orden o su restablecimiento, es decir, el uso de la

fuerza debe estar limitado al cumplimiento del objetivo que motivó el despliegue de la

misma, bien sea una situación de peligro inminente, la posible comisión de un hecho

punible o el restablecimiento del orden público, es decir, valorada y controlada la situación

se debe suspender el uso legal de la fuerza.

5. Principio de Racionalidad: el uniformado tiene la capacidad de decidir cuál es el nivel de

fuerza que debe aplicar según el escenario al que se enfrenta, de acuerdo con su

formación ética, el respeto por los Derechos Humanos y el conocimiento de las leyes y

normas vigentes.

Consideraciones para el uso legal de la fuerza. El uso de la fuerza legítima por parte del

personal policial se dará en los siguientes casos:

1. Para prevenir la inminente o actual comisión de comportamientos contrarios a la

convivencia pacífica de las personas, de conformidad con lo dispuesto en los códigos y en

otras normas.

2. Para hacer cumplir las medidas correctivas contempladas en el Código de Policía, las

decisiones judiciales y obligaciones de ley, cuando exista oposición o resistencia.

3. Para defenderse o defender a otra persona o grupo de personas de una violencia actual o

inminente contra su integridad y la de sus bienes o el cuidado de los bienes públicos del

Estado, o protegerla de peligro inminente y grave.

4. Para prevenir una emergencia o calamidad pública o evitar mayores peligros, daños o

perjuicios, en caso de haber ocurrido la emergencia o calamidad pública.

5. Para hacer cumplir los medios inmateriales y materiales, cuando se presente oposición o

resistencia, se apele a la amenaza, o a medios violentos.

6. La utilización de la fuerza física o de las armas de fuego por parte de los funcionarios de

policía no puede tener otro objetivo que el de hacer cumplir el derecho, salvaguardar el

orden público y/o proteger los bienes jurídicos de la comunidad, y en ningún caso debe

violar los derechos humanos.

7. Uso de armas de fuego sólo puede permitirse en alguna de las siguientes hipótesis:

Cuando el funcionario de policía actúe en legítima defensa; cuando el sacrificio de un bien jurídico del trasgresor se presente como absolutamente ineludible para salvaguardar otro bien de igual o superior valor; cuando el trasgresor utilice o esté por utilizar un arma de cualquier clase que se considere peligrosa o letal en su utilización o manejo por parte del trasgresor o cuando este ejerza violencia contra alguna persona. Es inadmisible que la policía use armas de fuego para impedir una simple desobediencia, evitar una fuga o lograr una detención, salvo en los casos en que el infractor o la persona que debe ser detenida esté armada o ejerza violencia contra alguna persona o sí misma.

Conformación de los dispositivos mínimos de intervención

Dispositivo mínimo de intervención. Son aquellos grupos conformados con el fin de acompañar, garantizar, prevenir e intervenir en el servicio de policía con ocasión de reuniones, manifestaciones y en general aglomeraciones de público, o cuando en el desarrollo de estas, sea necesario el restablecimiento de las condiciones de convivencia y seguridad.

Dispositivo mínimo de intervención básico. Toda unidad policial que intervenga en primera instancia en acompañamiento y prevención en una manifestación, o en el restablecimiento de la convivencia y seguridad en caso de asonada, disturbios y demás situaciones de violencia, debe contar con el personal suficiente para cubrir los siguientes roles en el servicio:

1. Un (1) Comandante.

2. Un (1) Operador de armas menos letales.

3. Dos (2) Uniformados de Seguridad, Protección, Intervención – SPI.

4. Seis (6) Escuderos.

Parágrafo. De acuerdo con la planificación del servicio el señor comandante de región, metropolitana o departamento de policía, determinará el número de dispositivos mínimos de intervención básicos que deben actuar de acuerdo a la magnitud del evento.

Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional. Es el grupo operativo especializado, encargado de intervenciones especiales que se presenten en zona urbana y del territorio nacional por causa de aglomeraciones de público, cuando estas deriven en disturbios, motines y demás situaciones de violencia, que alteren gravemente la convivencia y seguridad ciudadana; para el restablecimiento del ejercicio de los derechos y libertades públicas.

Parágrafo. Para el desarrollo de su servicio el grupo especializado antidisturbios estará organizado en escuadrones, y estos a su vez conformados por mínimo tres secciones, integradas cada una por 1 oficial, 5 mandos ejecutivos y 45 patrulleros.

Dispositivo mínimo de intervención especializado. Es el grupo policial conformado por personal adscrito al grupo operativo especializado antidisturbios, dividido para su operación en grupos y equipos de trabajo. Para su intervención contará como mínimo, con el siguiente personal:

1. Un (1) Comandante de sección

2. Un (1) Remplazante de sección

3. Cuatro (4) líderes de equipo

4. Treinta y seis (36) Integrantes de sección

Artículo 23°. Equipo de seguridad personal para el grupo especializado. El personal adscrito

al grupo especializado antidisturbios de la Policía Nacional deberá contar con los siguientes

elementos para el servicio:

1. Protector corporal.

2. Escudo antimotín.

3. Escudo blindado.

4. Máscara antigás.

5. Uniforme con características retardantes al fuego y anticorte.

6. Guantes antitrauma y anticorte.

7. Braga anticorte.

8. Protección auditiva.

9. Pasamontañas ignífugo.

10. Casco antimotín.

11. Prenda antibalas interna (opcional de acuerdo al servicio).

12. Esposas metálicas o plásticas.

13. Extintor.

14. Morral de enfermería.

El personal del grupo especializado debe contar con las siguientes armas, municiones, elementos

y dispositivos menos letales para la prestación del servicio en manifestaciones y control de

disturbios:

1. Mecánica Cinéticas

2. Agentes Químicos

3. Acústicas y lumínicas

4. Dispositivos de control eléctrico y auxiliares

Parágrafo 1. La intervención del grupo especializado antidisturbios de la Policía Nacional, será ordenada exclusivamente por los comandantes de región, metropolitana y departamento de Policía. En los casos en que el grupo especializado antidisturbios se encuentre a órdenes del jefe del servicio, éste solicitará al Comandante de Unidad la autorización para su intervención.

Parágrafo 2: Los elementos de protección y quienes los portan, deberán estar debidamente identificados de acuerdo a las ordenes o instrucciones que al respecto disponga la Policía Nacional.

Intervención del grupo Especializado antidisturbios. Para la autorización de intervención del grupo especializado antidisturbios, los comandantes de región, metropolitana o departamento de policía tendrán en cuenta los siguientes parámetros, previa coordinación con las autoridades administrativas de la jurisdicción.

1. La intervención del grupo especializado antidisturbios deberá considerarse como ultima

ratio para el restablecimiento de las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana. Antes

de su intervención, deberán agotarse las instancias de dialogo y mediación con los gestores

de convivencia y/o ministerio público, así como la disuasión con personal propio de la unidad.

2. El grupo Especializado Antidisturbios actuara bajo órdenes de sus mandos naturales.

Cualquier instrucción u orden relativa al servicio deberá ser transmitida a través de los mismos.

3. Los componentes del Dispositivo Mínimo de Intervención Especializado deberán proceder en la misma área, de tal forma que sea inmediato el apoyo entre ellos, con el fin de mantener el principio de unidad de grupo.

4. Los medios técnicos, tecnológicos y vehículos especiales tipo tanqueta estarán a órdenes del comandante del grupo. Bajo ninguna circunstancia se emplearán este tipo de vehículos para el traslado o retención de personas.

5. Los Comandantes de Unidades y jefes de servicio, coordinarán la actuación conjunta del

grupo especializado antidisturbios con los dispositivos mínimos de intervención básicos

conformados. En esta circunstancia, los grupos propios de cada unidad, se integrarán como

retaguardia o para consolidar zonas menos conflictivas.

6. En el desarrollo de los servicios de acompañamiento, prevención e intervención de

manifestaciones públicas, el personal del grupo especializado será ubicado en puntos

estratégicos apartado de los lugares de concentración o movilización, pero con capacidad de

reacción inmediata ante requerimiento.

Capítulo xxxxx

DEBERES DE LOS PARTICIPANTES EN LA MANIFESTACION PÚBLICA Y PACÍFICA

• Dar aviso de los recorridos de la movilización

• El organizador de la manifestación deberá contratar una póliza de responsabilidad civil

extracontractual

• Si la manifestación es espontánea, deberán informar a la autoridad su posible recorrido

• Designar los lideres de la movilización para la interacción con las autoridades

• Respetar a las autoridades legítimas del Estado, evitando instigaciones o afectaciones a

sus elementos o uniformes

• Promover el Ejercicio pacífico de la manifestación Pública

• Colaborar con las autoridades para que no se perturben las movilizaciones

• Colaborar con las autoridades para la identificación de posibles perturbadores

• Identificar debidamente a las comisiones de verificación civil

• Creación Comisiones de Verificación de la Sociedad Civil – Realizarán actividades de

veeduría y monitoreo (Sólo el Ministerio Público podrá verificar elementos para el servicio

de la Policía Nacional)

• No portar armas contundentes, químicas o incendiarias

• No portar pinturas

• No portar capuchas u otros elementos que impidan la identificación

Capítulo xxxxxx

DEBERES DE LAS AUTORIDAES EN LA MANIFESTACION PÚBLICA Y PACÍFICA

• Instalar Puesto de Mando Unificado

• Designar gestores de convivencia

• Designar interlocutor con los líderes o comisiones

• Adelantar los diálogos y mediaciones

• Promover las condiciones de seguridad en escenarios de aglomeración

• Tomar las decisiones que permitan controlar el orden público cuando sea alterado por

situaciones de manifestaciones violentas.

• Controlar el orden público conforme lo dispone el Artículo 315 de la Constitución Política

• Cumplir las funciones conforme a la Ley 1801 de 2016, en sus artículos 14 y 205, sobre el

poder extraordinario de policía y las atribuciones del alcalde.

Capitulo xxxxx

Generalidades de la Participación de la Fuerza Pública

1. Garantizar el ejercicio de los derechos y libertades públicas tanto de manifestantes como de

aquellos que no participan de la manifestación.

2. El uso de la fuerza debe ser considerado el último recurso.

3. La actuación de la Policía Nacional deberá ser desarrollada en todo momento mediante

personal y equipos identificados de manera clara y visible.

4. La fuerza disponible de la Policía Nacional deberá estar ubicada de manera que su

actuación pueda hacerse de forma oportuna, pero sin afectar el desarrollo del ejercicio de la

protesta pacífica.

5. El cuerpo de Policía intervendrá solo cuando se considere que su actuación es necesaria,

atendiendo al principio de proporcionalidad y a la garantía de los derechos de los

manifestantes y de todas las personas.

6. La actuación de la Policía ante la ocurrencia de hechos que perturben el desarrollo del

ejercicio del derecho de manifestación y movilización o la protesta debe estar orientada a la

garantía del derecho a la reunión pacífica de los ciudadanos que no participen de dichos

hechos violentos.

7. Las Fuerzas Militares no podrán intervenir en el desarrollo de operativos de control,

contención o garantía de la realización de las movilizaciones sociales terrestres.

8. Los funcionarios de Policía que intervienen en los servicios de acompañamiento, prevención,

e intervención en manifestaciones y control de disturbios no portarán armas de fuego.

9. La Policía Nacional en el marco del ejercicio del derecho de reunión y movilización, sólo

podrá adoptar los medios y medidas necesarias e idóneas para la garantía del ejercicio de la

protesta pacífica la preservación de las condiciones de convivencia y seguridad y/o el

restablecimiento del orden público.

10. Las personas capturadas o trasladadas por protección o para procedimiento policivo,

deberán ser tratadas con dignidad y pleno respeto y garantía a sus derechos.

11. En los eventos en que se presenten ciudadanos heridos se coordinará su inmediata atención

e informará a un familiar o ser querido de la situación presentada

12. Los servidores públicos, conforme con la obligación constitucional y legal, deberán reportar

los casos de inobservancia del presente protocolo ante sus superiores y, de ser el caso, ante

autoridades disciplinarias.